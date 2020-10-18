Тоттенхем зустрічався з Вест Хемом у матчі 5 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Тоттенхем – Вест Хем на "Футбол 24".

Зустріч між Тоттенхемом та Вест Хемом розпочалась яскравим голом Сон Хин Міна на 45-й секунді – кореєць обробив м'яч на лінії штрафного, прибрав захисника і закрутив під дальню стійку. До 16 хвилини дублем відзначився Харрі Кейн і рахунок став неймовірним – 3:0.

Тоттенхем у божевільному матчі втратив перемогу над Вест Хемом – Бейл дебютував, Ярмоленко допоміг розпочати камбек

У другому таймі на 72 хвилині дебютував у футболці "шпор" Гарет Бейл, а через кілька миттєвостей на полі з'явився Андрій Ярмоленко. Спочатку де Бальбуена відзначився ударом головою після подачі зі штрафного, а пізніше українець започаткував атаку, яка завершилась автоголом Давінсона Санчеса. Розкішним ударом у дев'ятку жирну крапку у матчі поставив Лансіні на останніх секундах доданого арбітром часу. Фінальний свисток зафіксував шалені 3:3.