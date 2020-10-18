Як відомо, у матчі АПЛ проти Евертона (2:2) голкіпер "ірисок" Джордан Пікфорд жорстко "в'їхав" у ван Дейка, після чого нідерландцю довелося покинути поле вже на 6-й хвилині матчу.

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Сьогодні, 18 жовтня, офіційний сайт Ліверпуля повідомив, що у гравця діагностували пошкодження зв'язок коліна. 29-річному оборонцю знадобиться хірургічне втручання, після чого Вірджил приступить до реабілітації – точні терміни відновлення наразі невідомі.

Зауважимо, що у цьому сезоні ван Дейк взяв участь у п'яти поєдинках англійської першості та забив один гол. Захисник був незамінним гравцем Ліверпуля і у чемпіонському сезоні АПЛ 2019/20 – провів всі 38 матчів, відзначився 5 голами та одним асистом.

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