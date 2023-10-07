Команда Постекоглу отримала непоганий шанс почати 8 тур АПЛ з виходу на перше місце у поєдинку проти одного із аутсайдерів. Матч, як і онлайн-трансляція Лутон – Тоттенхем на "Футбол 24", стартував о 14:30. Рішарлісон за перші 4 хвилини змарнував 2 вбивчі моменти сумарною вартістю 0,98 очікуваного гола після класних передач Кулусевскі та Меддісона. Сон спершу спробував забити здалеку, а потім вивів Порро сам на сам з голкіпером – іспанський правий захисник дав повз ворота. Меддісон головою скинув під удар після діагоналі від Порро. Сон вирішив бити сам, хоча претензії йому висував Рішарлісон, який розташувався ліворуч.

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Як же слабко виглядають господарі в обороні. Втрата при спробі перейти центр поля, подарунок і у власному штрафному. Однак Сон також марнує добротні моменти. Класика матчу – удар Рішарлісона по горобцях, а поки ми дивилися повтори, Лок'єр встиг жахливо прийняти м'яч і лише ціною жовтої зірвати вихід Меддісона в оголений штрафний майданчик. "Тотки" також тріщать під тиском. Кілька поспіль високих втрат завершуються надто нервовими ударами гравців Лутона, але вони потроху набирають впевненості.

Сарр, Меддісон і Біссума роблять даремними ривки Сона з Кулусевскі. Лутон починає розкриватися, але останній пас "шпор" відверто підводить. Сарр перехопив у центрі, скинув Кулусевскі, а швед обвідним ударом зробив усе майже ідеально – Камінскі витягнув з лівого кута. Біссу привіз небезпечний стандарт та отримав 5 жовту в сезоні, заробивши дискваліфікацію на Фулхем. Після банального штрафного Лутон забиває. Моррісу та Лок'єру дістається в голову по черзі, капітан господарів забиває, але судді фіксують офсайд і не дають пенальті. Ще й без двох гравців дограє перший команда Роба Едвардса.

Нападник Лутона бігає з хустинкою, настільки багато крові ллється з його розбитого носа. Постекоглу дуже незадоволено махає головою. Так добре почав Тоттенхем, який контролює м'яч 81% часу, і так легко дозволив супернику повернутися в бій та грати як мінімум на рівних. Яке ж безглуздя наприкінці першої половини. Меддісон пішов у прорив і впав – без свистка. Біссума вирішив повторити, але ще провальніше. Отримати другу жовту за симуляцію перед штрафним – це треба вміти!

У перерві опорник Хьойберг замінив Рішарлісона. Читалося. Другий тайм починається з чергового загубленого моменту Тоттенхема (Сон віддав у нікуди і взявся за ногу – кореєць значну частину тижня не тренувався через біль). Огбене вирізає ідеальний пас на ліву стійку, але там Адебайо зажовує снаряд, намагаючись замкнути у падінні. Настільки маленький стадіон, що Меддісону не вистачає місця для розгону перед подачею кутового. А ось коли розіграли з правого флангу, на 52 хвилині Меддісон просто знищив тріо захисників на короткому клаптику поля і виклав під удар. Ван де Вен не менш ефектно розібрався.

А Меддісон в останньому матчі відбору Євро-2024 проти України був далеко не таким всесильним, як сьогодні! І знову блискуче закидання господарів з правого флангу на лівий кут воротарського. Алфі Дауті дивом не влучає з кількох метрів. Морріс накручує Порро і майже з нульового кута ледь не прошиває Вікаріо. Педро відповів розкішним ударом шведою – снаряд в останній момент передумав залітати в лівий дальній. Браун головою пробиває без жодної опіки – вище! Ціла серія відчайдушних ударів Лутона з меж штрафного в блок.

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Лутон просто знищує оборону гостей. Дауті крутить у дальній верхній, рикошет і кутовий. А ось лондонці транжирять дуже перспективу контру. Чому Меддісон не віддав на вільний простір Сону, а кинув на хід Удоджі, який загальмував наступ? Загадка. Огбене, Дауті та Морріс пробивають ще і ще, не вистачає тільки влучності. Постекоглу вирішує засушити, міняючи Сона і Меддісона на опорника Вінкса та захисника Емерсона Рояля. На останніх секундах удар Чонга метрів з 10 блокують, добивання здалеку – в молоко. Тоттенхем набирає 20 очок і виходить на перше місце, сподіваючись на нічию в очній зустрічі головних переслідувачів Арсенала та Манчестер Сіті. Лутон з 4 балами зависає на межі зони вильоту (17 рядок).

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