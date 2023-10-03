Мудрик довів до сліз, а його тренер розкрив усю правду – проблема Реброва і показова реакція зірок Челсі на гол українця
17:55 - Читать на русском
Напередодні у чемпіонаті Англії сталась непересічна подія – Михайло Мудрик став сьомим українцем, якому доводилось забивати у найсильнішій лізі світу.
Михайло Мудрик 18’
Армандо Броя 19’
18’ Михайло Мудрик
19’ Армандо Броя
Михайло Мудрик нарешті забив свій перший гол за лондонський Челсі, заодно перервавши суху серію своєї команди в АПЛ, що тривала 303-хвилини.
М'яч українця допоміг "синім" здолати Фулхем (2:0) і піднятися на 11-ту сходину турнірної таблиці. Про знакову подію для Мудрика, гру Челсі загалом, перспективи Михайла після дебютного голу та справи інших українців в АПЛ дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".
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