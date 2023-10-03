Напередодні у чемпіонаті Англії сталась непересічна подія – Михайло Мудрик став сьомим українцем, якому доводилось забивати у найсильнішій лізі світу.

Михайло Мудрик нарешті забив свій перший гол за лондонський Челсі, заодно перервавши суху серію своєї команди в АПЛ, що тривала 303-хвилини.

М'яч українця допоміг "синім" здолати Фулхем (2:0) і піднятися на 11-ту сходину турнірної таблиці. Про знакову подію для Мудрика, гру Челсі загалом, перспективи Михайла після дебютного голу та справи інших українців в АПЛ дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

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