Евертон приймає Борнмут у 8 турі АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині.

Матч Евертон – Борнмут стартує о 17:00 за київським часом. Дивитися матч можна на каналі Setanta Sports+ Ukraine та на платформі Setanta Sports. Текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

"У Мудрика є те, що мають Роналду, Неймар і Мбаппе": екс-зірка Челсі розхвалив українця після дебютного гола

Колишні динамівці Віталій Миколенко та Ілля Забарний вийшли у основі на відміну від Михайла Мудрика, який опинився в запасі Челсі на гру з Бернлі. Евертон і Борнмут є прямими конкурентами в боротьбі за виживання.

Стартовий склад Евертона:

Стартовий склад Борнмута: