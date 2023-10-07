Миколенко і Забарний не повторили долю Мудрика: онлайн-трансляція та склади матчу Евертон – Борнмут
16:18 - Читать на русском
Евертон приймає Борнмут у 8 турі АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині.
Матч Евертон – Борнмут стартує о 17:00 за київським часом. Дивитися матч можна на каналі Setanta Sports+ Ukraine та на платформі Setanta Sports. Текстовий онлайн проводить "Футбол 24".
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Колишні динамівці Віталій Миколенко та Ілля Забарний вийшли у основі на відміну від Михайла Мудрика, який опинився в запасі Челсі на гру з Бернлі. Евертон і Борнмут є прямими конкурентами в боротьбі за виживання.
Стартовий склад Евертона:
Стартовий склад Борнмута:
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