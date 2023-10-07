Команда Постекоглу получила неплохой шанс начать 8 тур АПЛ с выхода на первое место в поединке против одного из аутсайдеров. Матч, как и онлайн-трансляция Лутон – Тоттенхэм на "Футбол 24", стартовал в 14:30. Ришарлисон за первые 4 минуты упустил 2 убийственных момента суммарной стоимостью 0,98 ожидаемого гола после классных передач Кулусевски и Мэддисона. Сон сначала попытался забить издали, а затем вывел Порро один на один с голкипером – испанский правый защитник дал мимо ворот. Мэддисон головой сбросил под удар после диагонали от Порро. Сон решил бить сам, хотя претензии ему предъявлял Ришарлисон, расположившийся слева.

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Как же слабо выглядят хозяева в обороне. Потеря при попытке перейти центр поля, подарок и в собственной штрафной. Однако Сон также растрачивает добротные моменты. Классика матча – удар Ришарлисона по воробьям, а пока мы смотрели повторы, Локьер успел ужасно принять мяч и лишь ценой желтой сорвать выход Мэддисона в оголенную штрафную площадь. "Тотки" также трещат под давлением. Несколько подряд высоких потерь завершаются чересчур нервными ударами игроков Лутона, но они понемногу набирают уверенности.

Сарр, Мэддисон и Биссума делают бесполезными рывки Сона с Кулусевски. Лутон начинает раскрываться, но последний пас "шпор" откровенно подводит. Сарр перехватил в центре, сбросил Кулусевски, а швед обводящим ударом сделал все почти идеально – Камински вытащил из левого угла. Биссу привез опасный стандарт и получил 5 желтую в сезоне, заработав дисквалификацию на Фулхэм. После банального штрафного Лутон забивает. Моррису и Локьеру достается в голову по очереди, капитан хозяев забивает, но судьи фиксируют офсайд и не дают пенальти. Еще и без двух игроков доигрывает первый команда Роба Эдвардса.

Нападающий Лутона бегает с платком, настолько много крови льется из его разбитого носа. Постекоглу очень недовольно машет головой. Так хорошо начал Тоттенхэм, контролирующий мяч 81% времени, и так легко позволил сопернику вернуться в бой и играть как минимум на равных. Какая же нелепость в конце первой половины. Мэддисон пошёл в прорыв и упал – без свистка. Биссума решил повторить, но ещё провальнее. Получить вторую желтую за симуляцию перед штрафной – это надо уметь!

В перерыве опорник Хёйберг заменил Ришарлисона. Читалось. Второй тайм начинается с очередного упущенного момента Тоттенхэма (Сон отдал в никуда и взялся за ногу – кореец значительную часть недели не тренировался из-за боли). Огбене вырезает идеальный пас на левую стойку, но там Адебайо зажевывает снаряд, пытаясь замкнуть в падении. Настолько маленький стадион, что Мэддисону не хватает места для разгона перед подачей углового. А вот когда разыграли с правого фланга, на 52 минуте Мэддисон просто уничтожил трио защитников на коротком участке поля и выложил под удар. Ван де Вен не менее эффектно разобрался.

А Мэддисон в последнем матче отбора Евро-2024 против Украины был далеко не таким всесильным, как сегодня! И снова блестящий заброс хозяев с правого фланга на левый угол вратарской. Алфи Даути чудом не попадает с нескольких метров. Моррис накручивает Порро и почти с нулевого угла едва не прошивает Викарио. Педро ответил роскошным ударом шведом – снаряд в последний момент передумал залетать в левый дальний. Браун головой пробивает без всякой опеки – выше! Целая серия отчаянных ударов Лутона из пределов штрафной в блок.

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Лутон просто уничтожает оборону гостей. Даути крутит в дальний верхний, рикошет и угловой. А вот лондонцы транжирят очень перспективную контру. Почему Мэддисон не отдал на свободное пространство Сону, а бросил на ход Удоджи, который затормозил наступление? Загадка. Огбене, Даути и Моррис пробивают еще и еще, не хватает только точности. Постекоглу решает засушить, меняя Сона и Мэддисона на опорника Уинкса и защитника Эмерсона Рояля. На последних секундах удар Чонга метров с 10 блокируют, добивание издали – в молоко. Тоттенхэм набирает 20 очков и выходит на первое место, надеясь на ничью в очной встрече главных преследователей Арсенала и Манчестер Сити. Лутон с 4 баллами зависает на грани зоны вылета (17 строчка).

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