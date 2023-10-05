Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт визначився з гравцями, які мають шанс зіграти в жовтневих поєдинках проти Австралії та Італії.

Англійський фахівець викликав до національної команди на найближчі матчі 26 футболістів. В заявці "трьох левів" відсутній партнер Михайла Мудрика з Челсі Рахім Стерлінг.

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Гарет Саутгейт вирішив надати шанс двом гравцям – Джарроду Боуену та Оллі Воткінсу. Нападник Вест Хема в поточному сезоні зіграв в АПЛ в семи матчах, в яких забив п'ять голів та віддав одну результативну передачу. Воткінс провів за Астон Віллу 11 зустрічей, забивши сім голів та оформивши три асисти. Обидва футболісти не виступали за національну команду в 2023 році.

У п'ятницю, 13 жовтня, Англія зіграє товариський матч проти Австралії, а через чотири дні запланований матч відбору до Євро-2024 проти Італії.

Нагадаємо, що збірна Англії перебуває в одній групі з Україною. Команда Саутгейта очолює таблицю, маючи 13 балів.

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