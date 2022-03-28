Румунський рефері Овідіу Хацеган, який працює під егідою ФІФА та УЄФА, має проблеми зі здоров'ям.

41-річний суддя напередодні, 27 березня, пережив серцевий напад, повідомляє відомий румунський журналіст Емануель Росу.

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Хацегана одразу ж було прооперовано. Зараз він перебуває у лікарні під наглядом медиків, його стан оцінюють як стабільний.

Додамо, що за свою кар'єру Овідіу нерідко перетинався з нашими командами: з Динамо – шість разів, з Шахтарем – п'ять, зі збірною України – двічі, а з Карпатами й Металістом – по разу.

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