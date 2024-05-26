Норвежець прикро травмувався на 15-й хвилині матчу проти Осасуни і втратив шанс наздогнати Довбика. Втім, Марселіно звертає увагу на кількість голів з пенальті. Сьорлот усі свої 23 м'ячі забив з гри, натомість у Довбика 7 з 24 голів – пенальтійні.

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"Трохи сумно, бо ми мали мрію, що Александер стане найкращим бомбардиром. Я думаю, він заслужив на це, тому що забив 23 голи і жодного з пенальті. Його спіткала травма, це так сумно.

Сьорлот засмучений, це нормально. Травмуватися в грі, де ти так хочеш забити... Я відразу зрозумів, що щось сталося. Ми поговорили з Александером. Це сумний день для нього і всіх нас, хто поділяв його мрію", – наводить слова Марселіно Marca.

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