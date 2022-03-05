Росіяни зазнали нових санкцій від союзу європейських футбольних асоціацій. Тепер постраждали арбітри країни-окупанта.

УЄФА ухвалив рішення про відсторонення російських арбітрів від роботи на матчах під своєю егідою, повідомляє офіційний Telegram-канал УАФ.

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Таким чином, тепер росіяни не братимуть участь під егідою ФІФА та УЄФА у будь-якому вигляді, хіба у складі європейських команд.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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