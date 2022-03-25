У мирний час Дмитро Кубряк поєднував основну роботу нейрохірургом з арбітражем. Працював на матчах Першої ліги. Зараз оперує поранених захисників України у військовому госпіталі в Дніпрі.

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"Після перемоги Дмитро може повернутися у футбол, про що зізнався в нашій з ним розмові. Впевнений, що його повернення стане честю для команди Комітету арбітрів Української асоціації футболу!

Його фаховість щодня допомагає рятувати життя і здоров’я багатьох військових і цивільних, які зазнали поранень від російських бомб, снарядів і куль. Бажаю Дмитру міцного здоров’я і швидкого одужання всім його пацієнтам! Слава Героям! Слава Україні!" – написав президент УАФ Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook.

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