Кубок Португалії 2023/24, фінал

Порту – Спортінг – 2:1

Голи: Еванілсон, 25, Таремі, 100 – Сен-Жюст, 20

Вилучення: Сен-Жюст, 29 (Спортінг)

Спортінг дуже впевнено виграв чемпіонат Португалії, а сьогодні вже на 20-й хвилині відкрив рахунок. Після подачі кутового від Гонсалвеша Сен-Жюст головою відправляє м'яч у нижній правий кут. Порту дуже швидко відігрався – помилка захисника призвела до гола Еванілсона.

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Після такого активного початку команди зменшили темп. В основний час голів більше не було, тож довелося грати овертайм. Там на 100-й хвилині Порту отримав чудовий шанс, заробивши пенальті. Бити пішов Таремі. Іранець реалізував удар з 11 метрів і, як виявилося, встановив остаточний рахунок.

Мехді Таремі після свого гола не зміг стримати сліз. Форвард уже підписав папери для переходу в Інтер, тож це був його останній матч у складі Порту. Переможний гол у фіналі Кубка – кращого прощання й бути не може.

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