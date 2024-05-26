Тібо Куртуа не може назвати свій виступ у матчі чемпіонату Іспанії проти Бетіса (0:0) бездоганним.

Голкіпер Реала просидів без роботи майже весь перший тайм і припустився помилки на 39-й хвилині.

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Куртуа парирував подачу зі штрафного перед собою, давши Джонні можливість добити у порожні ворота. Камери відразу зафіксували Андрія Луніна, який сидів у запасі і без особливих емоцій відреагував на фейл конкурента. Втім, Куртуа врятував VAR. Після перегляду повтору арбітри зафіксували невеличкий офсайд у гравця Бетіса, що нівелювало помилку бельгійця.

Будь-яка дрібниця може виявитися вирішальною перед фіналом ЛЧ проти Борусії Д, який відбудеться 1 червня. Куртуа повернувся 4 "сухими" матчами і виглядає фаворитом на вихід старті. Луніну під завісу чемпіонату довірили лише одну гру проти Вільяреала, в якій він пропустив 4 голи.

Помилка Куртуа на 01:40 відео:

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