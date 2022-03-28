41-летний судья накануне, 27 марта, пережил сердечный приступ, сообщает известный румынский журналист Эмануэль Росу.

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Хацеган почувствовал боль в груди, отправился в больницу, где медики диагностировали острый инфаркт миокарда. Он был сразу же прооперирован. Сейчас Овидиу находится в больнице под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное.

Рефери уже даже прокомментировал свое состояние: "Со мной все в порядке. Хотел бы поблагодарить медицинский персонал, который заботился обо мне, и всех тех, кто присылал мне сообщения и добрые мысли. Сейчас мне нужно спокойствие, поэтому я прошу уважать мою частную жизнь".

За свою карьеру Овидиу нередко пересекался с нашими командами: с Динамо – шесть раз, с Шахтером – пять, со сборной Украины – дважды, а с Карпатами и Металлистом – по разу.

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