"Ми дивилися на нашу молодь і хлопців, які не грали. Дуже достойно, дали бій. Руху потрібно було вигравати чи зіграти внічию. Це футбол.

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Я дуже задоволений хлопцями, які вийшли. Вони боролися та грали у футбол. Ніхто нікому нічого не віддавав, тому що футбол повинен бути не прогнозований. Були різні розмови, але ми грали у футбол. Все, що могли, ці хлопці робили на футбольному полі. Я їм подякував, сказав, щоб гарно відпочили.

Сезон ми повинні поділити на дві частини. Ми провалили першу частину, а в другій Шовковському вдалося стабілізувати гру, команда показувала дуже гарні поєдинки. Шахтарю ми не програли по грі.

Так буває. Потрібно брати очки не між собою, а в таких зустрічах, тому що і з лідерами дають 3 очки, і з аутсайдерами дають 3 очки. Ми будемо прогресувати у наступному сезоні, я в цьому не сумніваюся.

Як оціню роботу Шовковського? Можна оцінювати за результатами. Дві нічиї за весь той час, що він керує командою. Він дуже потужно працює – і психологічно, і фізично команда готова. Матч з Рухом це довів. Хлопці могли вже спочивати на лаврах, але вдалося їх налаштувати. Це було дуже тяжко.

У Руха гарні футболісти, але вони дуже молоді, вони повинні прогресувати. Те, що Козловський робить – велика йому подяка. Він виховує гарну молодь. Ця молодь буде грати не тільки в Русі, а буде грати ще й за нашу збірну. Тому йому велика подяка за це. У нього дуже гарна інфраструктура, школа, молодь. Я думаю, що у цієї команди все попереду", – сказав Суркіс у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Рух на своєму полі не зумів відібрати очки у Динамо і втратив шанс вперше в історії зіграти у єврокубках.

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