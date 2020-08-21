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ОЛІМПІК - ДИНАМО СЕВІЛЬЯ - ІНТЕР ШАХТАР - КОЛОС ТРАНСФЕРИ

Олімпік – Динамо: Тимчик стримано оцінив розгром суперника

20:50 - Читать на русском
Олімпік – Динамо: Тимчик стримано оцінив розгром суперника
Олександр Тимчик / ФК Динамо

Оборонець київського Динамо Олександр Тимчик поділився емоціями від розгромної перемоги над донецьким Олімпіком (4:1) у рамках 1-го туру Прем'єр-ліги.

23’ Сергій Політило
 
Віталій Буяльський 8’
Тарас Завійський 15’
Владислав Супряга 56’
Віктор Циганков 87’
8’ Віталій Буяльський
15’ Тарас Завійський
23’ Сергій Політило
56’ Владислав Супряга
87’ Віктор Циганков

"Ми усі раді, що перемогли, що почали сезон з перемоги. Усе добре, настрій піднесений. Але вже потрібно забувати цей матч і готуватися до наступного поєдинку – матчу за Суперкубок з Шахтарем, який відбудеться вже найближчого вівторка.

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Звичайно, я дуже довго чекав і багато працював, щоб повернутися до клубу, витримувати конкуренцію, намагатися закріпитися в основному складі і постійно грати. Щасливий, що поки це виходить. Головне, що команда сьогодні виграла. Так, багато що вийшло на полі. Але потрібно розбиратися в епізоді з пропущеним м'ячем. Будь-яка команда не хоче пропускати, тим більше це неприємно для нас, захисників. Ми вже добре розуміємо, що від нас хоче бачити Луческу і намагаємося виконувати його вимоги. Але нам ще належить провести велику роботу. Думаю, з кожним тренуванням ми будемо діяти все краще і краще.

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Ми тільки в другому таймі віддали ініціативу супернику. Луческу завжди підкреслює, що ми повинні мати терпіння, не поспішати грати уперед і, якщо потрібно, три, чотири і навіть п'ять разів перевертати напрямок атак. Тоді у будь-якому випадку звільниться зона, і в цей момент необхідно включити максимальні швидкості і розкрити фланг.

Головний тренер привітав усіх з перемогою і подякував за гру. Також сказав, що було багато помилок, що будемо їх розбирати і серйозно готуватися до наступних поєдинків. Гра з Олімпіком вже закінчилася, і час перемикатися на матч, який відбудеться у вівторок. Думаю, вийде хороша гра, адже зустрічаються два принципові суперники. Усе побачимо на полі", – цитує оборонця офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що Динамо впевнено здолало Олімпік у стартовому турі УПЛ. Тимчик провів на полі всі 90 хвилин.

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Динамо Динамо Олімпік - Динамо Олександр Олександр Тимчик
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