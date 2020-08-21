Олімпік – Динамо: Тимчик стримано оцінив розгром суперника

"Ми усі раді, що перемогли, що почали сезон з перемоги. Усе добре, настрій піднесений. Але вже потрібно забувати цей матч і готуватися до наступного поєдинку – матчу за Суперкубок з Шахтарем, який відбудеться вже найближчого вівторка.

Дебютний розгром Луческу у відеоогляді матчу Олімпік – Динамо

Звичайно, я дуже довго чекав і багато працював, щоб повернутися до клубу, витримувати конкуренцію, намагатися закріпитися в основному складі і постійно грати. Щасливий, що поки це виходить. Головне, що команда сьогодні виграла. Так, багато що вийшло на полі. Але потрібно розбиратися в епізоді з пропущеним м'ячем. Будь-яка команда не хоче пропускати, тим більше це неприємно для нас, захисників. Ми вже добре розуміємо, що від нас хоче бачити Луческу і намагаємося виконувати його вимоги. Але нам ще належить провести велику роботу. Думаю, з кожним тренуванням ми будемо діяти все краще і краще.

Олімпік – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ та офіційного дебюту Луческу – як це було

Ми тільки в другому таймі віддали ініціативу супернику. Луческу завжди підкреслює, що ми повинні мати терпіння, не поспішати грати уперед і, якщо потрібно, три, чотири і навіть п'ять разів перевертати напрямок атак. Тоді у будь-якому випадку звільниться зона, і в цей момент необхідно включити максимальні швидкості і розкрити фланг.

Головний тренер привітав усіх з перемогою і подякував за гру. Також сказав, що було багато помилок, що будемо їх розбирати і серйозно готуватися до наступних поєдинків. Гра з Олімпіком вже закінчилася, і час перемикатися на матч, який відбудеться у вівторок. Думаю, вийде хороша гра, адже зустрічаються два принципові суперники. Усе побачимо на полі", – цитує оборонця офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що Динамо впевнено здолало Олімпік у стартовому турі УПЛ. Тимчик провів на полі всі 90 хвилин.

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