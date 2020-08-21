Олімпік – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ – офіційний дебют Луческу з великими проблемами

Новий сезон чемпіонату України починається з офіційного дебюту Мірчі Луческу. Матч, як і онлайн-трансляція Олімпік – Динамо на "Футбол 24", стартує о 17:00. Пряма трансляція на каналі "Футбол 2". Екс-наставник Шахтаря виграв 2 товариські матчі проти команд з Другої ліги, але програв Десні в рамках підготовки до свого першого київського сезону. Якщо в динамівців найкращим бомбардиром став Супряга (3 голи та 2 асисти), то лідером атаки донеччан залишається Шахаб.

Олімпік – Динамо: анонс і прогноз на матч УПЛ

Іранський форвард наколотив 6 м'ячів за 5 спарингів. Олімпік також дуже впевнено пройшовся клубами нижчих ліг, а своєї єдиної поразки зазнав від Десни. За попередні 16 ігор між звітними суперниками донеччани виграли лише раз, а програли 12, тож фаворит був очевидний. Водночас у киян шалені кадрові втрати в обороні (через травми вилетіли Попов, Миколенко, Шабанов, Бурда) та атаці (без Циганкова, Вербіча і Шепелєва), тому команда Климовського не виглядала безнадійно.

Олімпік: Кичак – Пасіч, Зотько, Снурніцин, Лебеденко – Політило, Завійський – Чогадзе, Романовський, Тейшейра – Шахаб

Динамо: Бущан – Тимчик, Кендзьора, Сирота, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Цітаішвілі, Буяльський, Де Пена – Супряга