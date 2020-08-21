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Олимпик – Динамо: Тымчик сдержанно оценил разгром соперника

20:50 - Читати українською
Олимпик – Динамо: Тымчик сдержанно оценил разгром соперника
Александр Тымчик / ФК Динамо

Защитник киевского Динамо Александр Тымчик поделился эмоциями от разгромной победы над донецким Олимпиком (4:1) в рамках 1-го тура Премьер-лиги.

23’ Сергей Политыло
 
Виталий Буяльский 8’
Тарас Завийский 15’
Владислав Супряга 56’
Виктор Цыганков 87’
8’ Виталий Буяльский
15’ Тарас Завийский
23’ Сергей Политыло
56’ Владислав Супряга
87’ Виктор Цыганков

"Мы все рады, что победили, что начали сезон с победы. Все хорошо, настроение приподнятое. Но уже нужно забывать этот матч и готовиться к следующему поединку – матчу за Суперкубок с Шахтером, который состоится уже в ближайший вторник.

Дебютный разгром Луческу в видеообзоре матча Олимпик – Динамо

Конечно, я очень долго ждал и много работал, чтобы вернуться в клуб, выдерживать конкуренцию, пытаться закрепиться в основном составе и постоянно играть. Счастлив, что пока это получается. Главное, что команда сегодня выиграла. Да, многое получилось на поле. Но нужно разбираться в эпизоде ​​с пропущенным мячом. Любая команда не хочет пропускать, тем более это неприятно для нас, защитников. Мы уже хорошо понимаем, что от нас хочет видеть Луческу и стараемся выполнять его требования. Но нам еще предстоит провести большую работу. Думаю, с каждой тренировкой мы будем действовать все лучше и лучше.

Олимпик – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ и официального дебюта Луческу – как это было

Мы только во втором тайме отдали инициативу сопернику. Луческу всегда подчеркивает, что мы должны иметь терпение, не спешить играть вперед и, если нужно, три, четыре и даже пять раз переворачивать направление атак. Тогда в любом случае освободится зона, и в этот момент необходимо включить максимальные скорости и раскрыть фланг.

Главный тренер поздравил всех с победой и поблагодарил за игру. Также сказал, что было много ошибок, будем их разбирать и серьезно готовиться к следующим поединкам. Игра с Олимпиком уже закончилась, и время переключаться на матч, который состоится во вторник. Думаю, получится хорошая игра, ведь встречаются два принципиальных соперника. Все увидим на поле", – цитирует защитника официальный сайт клуба.

Напомним, что Динамо уверенно обыграло Олимпик в стартовом туре УПЛ. Тымчик провел на поле все 90 минут.

Динамо разгромило Олимпик в дебютном матче с Луческу в УПЛ – результативные замены, 3 гола украинцев, неожиданный джокер

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Олимпик – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ и официального дебюта Луческу – как это было
17:05
15219
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Динамо Киев Динамо Киев Олимпик - Динамо Киев Александр Александр Тымчик
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