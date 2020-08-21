Олимпик – Динамо: Тымчик сдержанно оценил разгром соперника

"Мы все рады, что победили, что начали сезон с победы. Все хорошо, настроение приподнятое. Но уже нужно забывать этот матч и готовиться к следующему поединку – матчу за Суперкубок с Шахтером, который состоится уже в ближайший вторник.

Дебютный разгром Луческу в видеообзоре матча Олимпик – Динамо

Конечно, я очень долго ждал и много работал, чтобы вернуться в клуб, выдерживать конкуренцию, пытаться закрепиться в основном составе и постоянно играть. Счастлив, что пока это получается. Главное, что команда сегодня выиграла. Да, многое получилось на поле. Но нужно разбираться в эпизоде ​​с пропущенным мячом. Любая команда не хочет пропускать, тем более это неприятно для нас, защитников. Мы уже хорошо понимаем, что от нас хочет видеть Луческу и стараемся выполнять его требования. Но нам еще предстоит провести большую работу. Думаю, с каждой тренировкой мы будем действовать все лучше и лучше.

Олимпик – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ и официального дебюта Луческу – как это было

Мы только во втором тайме отдали инициативу сопернику. Луческу всегда подчеркивает, что мы должны иметь терпение, не спешить играть вперед и, если нужно, три, четыре и даже пять раз переворачивать направление атак. Тогда в любом случае освободится зона, и в этот момент необходимо включить максимальные скорости и раскрыть фланг.

Главный тренер поздравил всех с победой и поблагодарил за игру. Также сказал, что было много ошибок, будем их разбирать и серьезно готовиться к следующим поединкам. Игра с Олимпиком уже закончилась, и время переключаться на матч, который состоится во вторник. Думаю, получится хорошая игра, ведь встречаются два принципиальных соперника. Все увидим на поле", – цитирует защитника официальный сайт клуба.

Напомним, что Динамо уверенно обыграло Олимпик в стартовом туре УПЛ. Тымчик провел на поле все 90 минут.

Динамо разгромило Олимпик в дебютном матче с Луческу в УПЛ – результативные замены, 3 гола украинцев, неожиданный джокер