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ОЛІМПІК - ДИНАМО СЕВІЛЬЯ - ІНТЕР ШАХТАР - КОЛОС ТРАНСФЕРИ

Дебютний розгром Луческу у відеоогляді матчу Олімпік – Динамо

19:16 - Читать на русском
Дебютний розгром Луческу у відеоогляді матчу Олімпік – Динамо
Олімпік – Динамо – 1:4 – відео голів та огляд матчу 21 серпня 2020 / фото Ю. Юр'єва

Київське Динамо впевнено переграло донецький Олімпік (4:1) у стартовому турі української Прем'єр-ліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

23’ Сергій Політило
 
Віталій Буяльський 8’
Тарас Завійський 15’
Владислав Супряга 56’
Віктор Циганков 87’
8’ Віталій Буяльський
15’ Тарас Завійський
23’ Сергій Політило
56’ Владислав Супряга
87’ Віктор Циганков

"Біло-сині" зуміли забити двічі ще в дебюті матчу. Спочатку Віталій Буяльський головою ефектно замкнув навіс Караваєва після розіграшу штрафного, а потім оборонець Тарас Завійський зрізав м'яч у власні ворота після кутового.

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На 23-й хвилині Олімпік зумів забити у відповідь, коли Сергій Політило в один дотик переграв Бущана після прострілу з флангу Чогадзе. Однак, у другому таймі Динамо вбило інтригу двома голами. На 56-й комбінацію Родрігеса та Буяльського забитим м'ячем завершив Владислав Супряга. А під завісу поєдинку Жерсон накрутив оборонця і виклав м'яч під удар Віктору Циганкову – 1:4.

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