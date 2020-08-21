Дебютний розгром Луческу у відеоогляді матчу Олімпік – Динамо

"Біло-сині" зуміли забити двічі ще в дебюті матчу. Спочатку Віталій Буяльський головою ефектно замкнув навіс Караваєва після розіграшу штрафного, а потім оборонець Тарас Завійський зрізав м'яч у власні ворота після кутового.

Олімпік – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ – офіційний дебют Луческу з великими проблемами

На 23-й хвилині Олімпік зумів забити у відповідь, коли Сергій Політило в один дотик переграв Бущана після прострілу з флангу Чогадзе. Однак, у другому таймі Динамо вбило інтригу двома голами. На 56-й комбінацію Родрігеса та Буяльського забитим м'ячем завершив Владислав Супряга. А під завісу поєдинку Жерсон накрутив оборонця і виклав м'яч під удар Віктору Циганкову – 1:4.

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