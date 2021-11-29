Нападник ПСЖ емоційно відреагував на отримання "Золотого м'яча-2021", який став для 34-річного арегнтинця 7-м у кар'єрі.

Як і очікувалося, Ліонель Мессі виграв "Золотий м'яч-2021". Форвард випередив Роберта Лєвандовскі та Жоржінью, які фінішували на другій та третій позиціях відповідно. Аргентинець визнав, що форвард Баварії заслужив отримати свій "Золотий м'яч" у 2020 році, коли France Football вирішив не вручати нагороду через пандемію коронавірусу.

"Я радий знову бути тут, у Парижі, я дуже щасливий. Дуже хочу продовжувати боротися за нові виклики. Я ще не знаю, скільки мені залишилося грати, але сподіваюся, що ще довго, тому що я люблю футбол.

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Дякую всім моїм партнерам з Барселони, ПСЖ та Аргентини. Раніше мені чогось не вистачало, а цього року було навпаки. Я зміг здійснити мрію, до якої так прагнув, – Кубок Америки. Це особлива ніч для мене.

Для мене честь боротися з Лєвандовскі. Ти заслужив отримати свій "Золотий м’яч" у минулому році, це визнали всі. France Football повинен віддати його тобі. Ти – переможець і повинен теж мати цю нагороду", – цитує Мессі AS.

У 2021 році аргентинець виграв Копа Амеріка з національною збірною, а також став найкращим бомбардиром Ла Ліги 2020/21 у складі Барселони. Влітку Мессі покинув каталонський клуб і підписав контракт з ПСЖ на правах вільного агента.

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