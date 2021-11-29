Нападающий ПСЖ эмоционально отреагировал на получение "Золотого мяча-2021", который стал для 34-летнего аргентинца 7-м в карьере.

Как и ожидалось, Лионель Месси выиграл "Золотой мяч-2021". Форвард опередил Роберта Левандовски и Жоржиньо, которые финишировали на второй и третьей позициях соответственно. Аргентинец признал, что форвард Баварии заслужил получить свой "Золотой мяч" в 2020 году, когда France Football решил не вручать награду из-за пандемии коронавируса.

"Я рад снова быть здесь, в Париже, я очень счастлив. Очень хочу продолжать бороться за новые вызовы. Я еще не знаю, сколько мне осталось играть, но надеюсь еще долго, потому что я люблю футбол.

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Спасибо всем моим партнерам из Барселоны, ПСЖ и Аргентины. Раньше мне чего-то не хватало, а в этом году было наоборот. Я смог осуществить мечту, к которой так стремился – Кубок Америки. Это особая ночь для меня.

Для меня честь бороться с Левандовски. Ты заслужил получить свой "Золотой мяч" в прошлом году, это признали все. France Football должен отдать его тебе. Ты – победитель и должен тоже иметь эту награду", – цитирует Месси AS.

В 2021 году аргентинец выиграл Копа Америка с национальной сборной, а также стал лучшим бомбардиром Ла Лиги 2020/21 в составе Барселоны. Летом Месси покинул каталонский клуб и подписал контракт с ПСЖ на правах свободного агента.

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