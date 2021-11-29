Сьогодні, 29 листопада 2021, в Парижі відбулася церемонія нагородження найкращих гравців і футболісток року. Свій сьомий "Золотий м'яч" отримав Лео Мессі. Роберт Лєвандовскі знову залишився ні з чим. Як це було, можете пригадати разом з "Футбол 24".

Театр Шатле після річної паузи знову приймав зірок світового футболу. Онлайн-трансляцію самої церемонії, починаючи з 17:30, коли почали поступово оголошувати список найкращих, провів "Футбол 24" у цій новині. France Football і самі володарі престижного трофею вже знають, хто тріумфує. Здогадуємося і ми. За останні 2 тижні світ облетіли десятки інсайдів, більшість яких віддають "Золотий м'яч" Лео Мессі. Французьке видання завчасно проводить інтерв'ю та фотосесію з переможцем, відтак його оточенню важко втриматися від витоків інформації. Копа Амеріка нарешті підкорилася аргентинцю, тож нападник ПСЖ має всі підстави, аби піти у відрив. Для Мессі це був би ЗМ під номером 7. У Роналду 5 таких призів.

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Утім, нинішня церемонія викличе традиційні великі суперечки. Хтось скаже, що Роберт Лєвандовскі заслужив більше. Адже форвард Баварії виграв усе ще в 2020 році, але тоді France Football скасувала вручення через пандемію коронавірусу. Нападник збірної Польщі є найкращим бомбардиром Європи уже не перший сезон. Його фактично обікрали минулоріч, сам гравець не приховував свого розчарування. За останні 2 роки ніхто не демонструє стабільнішої форми.

Серед головних претендентів і Жоржінью. Центральний півзахисник, який виграв Лігу чемпіонів з Челсі та Євро-2020 з Італією. Проте цей гравець не може похвалитися ані особливими цифрами на фоні конкурентів, ані ключовою роллю у своїх командах. Один з найкращих – безумовно. Але чи найкращий? Є і досить дивні фаворити. Наприклад, Карім Бензема, який вибухнув результативністю після відходу Роналду з Реала, але все одно поступався і Лєвандовскі, і Мессі. За повідомленнями деяких журналістів з Іспанії француз навіть міг би випередити поляка у підсумковій класифікації.

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Ведучими церемонії 29 листопада 2021 року стали французька журналістка Санді Ерібер та легенда футболу Дідьє Дрогба (Марсель, Челсі, збірна Кот-д'Івуару). Крім "Золотого м'яча" для футболіста та гравчині року, France Football вручить також приз Яшина (для найкращого голкіпера) та трофей Копа для найсильнішого виконавця до 21 року – тут уже по 10 претендентів. Загалом 180 журналістів обирали по 5 найкращих у кожній номінації. Позиції у топ-30 гравців, які змагалися за "Золотий м'яч" 2021, називатимуть по черзі. Початок оголошення підсумкового рейтингу о 17:30 за київським часом.

Оце так сюрприз! Французькі журналісти оголосили 2 нові нагороди, які вручатимуть сьогодні. Лєвандовскі таки отримає щось?

А тим часом переможець "Золотого м'яча" 2018 Лука Модріч на 29 місці цьогоріч. Хорватський півзахисник Реала розділив його із капітаном Челсі Сесаром Аспілікуетою. Іронія в тому, що 21-річний англієць Ріс Джеймс останнім часом відверто витіснив іспанського захисника в запас.

Ще троє кандидатів розділили 26-28 місця. Захисник Манчестер Сіті Рубен Діаш, гравець сезону в АПЛ.

Чемпіон Європи 2020, хавбек Інтера і кривдник донецького Шахтаря в ЛЧ Ніколо Барелла.

Нападник збірної Іспанії та Вільяреала Жерар Морено, якого аж надто добре мусить пам'ятати київське Динамо. Найкращий гравець Ліги Європи сезону 2020/21.

Філ Фоден посів 25 рядок. Вінгер, фальшива дев'ятка, атакувальний півзахисник Манчестер Сіті та збірної Англії.

Півзахисник Барселони Педрі – на 24 сходинці. Іспанський монстр, який потужно відіграв і Євро-2020, і Олімпіаду за одне літо. Лише 19 років хлопчині. За сезон провів понад 70 матчів. На великому рівні інтенсивності. Гравці з УПЛ плачуть.

France Football вперше присудить нагороди для найкращих клубу та бомбардира року. Здається, ми вже знаємо, хто візьму цю другу статуетку. Вам також шкода Роберта Лєвандовскі?

А тим часом пора відзнаки для ще кількох голеадорів. Харрі Кейн фінішує в голосуванні на 23 місці. Лідер атак Тоттенхема та збірної Англії. Найкращий бомбардир і асистент АПЛ 2020/21.

Аргентинець Лаутаро Мартінес, як і Барелла, представляє чемпіона Італії. Другий після Мессі найкращий бомбардир тріумфального Кубка Америки. Не дуже високо у списку голеадорів Серії А.

Півзахисник-снайпер , який тягнув Манчестер Юнайтед, поки не прийшов Роналду. Португалець Бруну Фернандеш теж тут переважно за попередній сезон.

Цікаво бачити тут часту жертву колеса ротації Гвардіоли. Вінгер Манчестер Сіті Ріяд Марез, утім, встигає набити під 50 матчів за сезон і гол/асист у середньому майже кожні 2 матчі. Лідер збірної Алжиру посів 20 рядок.

На 19 місці розташувався Мейсон Маунт, автор переможної гольової передачі у фіналі Ліги чемпіонів 2021. Вихованцю Челсі лише 22, а за плечима вже понад 120 матчів за головну команду, майже 40 результативних дій.

Сімон К'яер окупував 18 рядок. Півфіналіст Євро-2020, капітан збірної Данії. Людина, яка захистила Еріксена від телекамер у тому самому епізоді й брала участь у порятунку партнера. А ще захисник Мілана, срібний призер Серії А.

А ось і Луїс Суарес, 34-річний вигнанець Барселони. Чинний чемпіон Іспанії у складі Атлетіко, 4 найкращий бомбардир Прімери 2020/21. Уругвайцю відвели 17 сходинку.

На 16 місці Неймар. Більше друзів Мессі різних і хороших, ще більше! Міг би стати непоганою ілюстрацією цитати одного "видатного" блогера-мислителя сучасності: "У моєму житті найважливіше – туса. Я не дозволю комусь псувати мій настрій! Святкую так і тоді, як захочеться мені" (с)

А ось і перша половина списку стартувала. На 15 місці Рахім Стерлінг, майстер спорту з такого виду мистецтва, як дайвінг. Фіналіст Євро-2020, який у збірній Англії набагато корисніший, ніж у Манчестер Сіті.

Ranked at the 15th place for the 2021 #ballondor ️



Raheem Sterling @ManCity pic.twitter.com/sH3ajutkVW — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

Художник 11-метрових, повстанець проти системи. Навчився жити і підкоряти VAR. Кажуть, саме через цього артистичного англійця в АПЛ зараз навіть очевидні пенальті бояться призначати, тож їхня кількість різко впала.

Леонардо Бонуччі дістається 14 місце. Чемпіон Європи, фундаментальна частина залізобетонної оборони Італії. Захисник, який міг би грати за Челсі Тухеля – настільки любить атакувати й забивати. Забити 2 за матч? Не проблема.

Автор ключового гола у фіналі Євро-2020, де фактично анонсував, яка історія чекає на суперників Челсі в АПЛ 2021/22.

Ну, хто ще так органічно виглядає на 13 позиції, як Джорджо К'єлліні? Партнер Бонуччі по золотій обороні Італії. Латаний-перемотаний, а все ще може ого-го!

Недарма ж ми про Челсі згадували. Хоча тут Ромелу Лукаку ще й близько не такий монстр, як в Інтері та збірній Бельгії.

Найкращий гравець Серії А, автор 44 голів у всіх турнірах, володар Скудетто.

Другий після Лєвандовскі. У Бундеслізі. А так 11 у світі Ерлінг Холанд, нині форвард Борусії Дортмунд, завтра монструозний претендент на золоті м'ячі у складі якогось Реала чи гранда АПЛ.

? 48°49'59.99"N, 2°15'0"E

France Football headquarter



The trophees are ready! Follow our journey through Paris to Théâtre du Châtelet… and open your eyes, you might see something #ballondor pic.twitter.com/Jl4eet4Vm6 — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

Ширяться чутки, що Мессі отримає "Золотий м'яч" з рук Суареса. Попередній переможець повинен вручати наступному, однак Лео через незрозуміле рішення France Football про скасування церемонії у 2020 році (і чим же їм Лєвандовскі так насолив?!) залишається чинним володарем трофею. Відтак цю почесну місію мали б віддати близькому товаришу аргентинця. Хоча ця нагорода в останні роки так часто дивує, що міг вже й сам Лео собі подарувати.

Дивіться, хто прибув. Антонела чи Анна?

Leo Messi et toute sa famille brillent sur le tapis rouge du Ballon d'Or 2021 #ballondor pic.twitter.com/TUaSr4HPVE — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) November 29, 2021

Нападник і клуб року – France Football підтвердив дві нові номінації у 2021-му.

Here are our two new awards!

The striker of the year & The club of the year ! #ballondor pic.twitter.com/Tcwzr9J7zJ — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

Починається все без сюрпризів. Педрі взяв Трофей Копа як найкращий молодий футболіст року.

У топ-4 цієї номінації Беллінгем (Борусія Дортмунд), Мусіала (Баварія) і Мендеш (ПСЖ).

Нападник року – перша в історії подібна нагорода від France Football дістається Лєвандовскі. Тільки втішний приз?

Повертаємося до "ЗМ". Місце №10 за Джанлуїджі Доннаруммою. Ще один запасний цього сезону. У ПСЖ складається не так солодко, як гадалося, але тріумфатор Євро-2020. Єдиний воротар у топ-10.

Форвард ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе на 9 місці. Треба більше стабільності.

"Золотий м'яч 2021" серед жінок отримала Алексія Путельяс із Барселони. З рук Мбаппе, що цікаво.

Пішли суперзірки АПЛ. Кевін Де Брюйне на 8 місці.

Мохамед Салах – лише 7.

Кріштіану Роналду за старою пам'яттю окупував 6 рядок.

Воротар року – Доннарумма.

Доннарумма відіграв майже вдвічі менше матчів за ПСЖ, ніж Навас, але вищий за нього на 7 сходинок у номінації імені Яшина. Логічно.

Трохи більше за футбол.

Історично низьке місце Роналду. Кріштіану вперше за 11 років за межами топ-5.

Його земляк Карім Бензема замикає топ-4.

Жоржінью вривається в трійку найкращих!

Челсі отримав дебютний приз – найкращий клуб року.

Роберт Лєвандовскі фінішував лише на 2 місці.

HERE IS THE WINNER!



SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

Мессі виграє 7 "Золотий м'яч". На цьому можна закривати все. Справедливо? Просто залишимо це тут.

"Золотий м'яч-2021": Шевченко, Мессі та інші легенди назвали свої трійки призерів