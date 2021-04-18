Тріумф у Кубку короля явно покращив мікроклімат в іспанській Барселоні. "Блаугранас" неабияк повеселились після фінального свистка.

Оборонець Жерар Піке поглузував із вінгера Усмана Дембеле під час святкування перемоги в Кубку Іспанії, повідомляє FCBarcelonaFl.

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Ветеран висміяв намагання чемпіона світу сфотографуватися разом із випускниками Ла Масії. "Ти, забирайся звідси з тим всім, як дорого ти нам обійшовся", – прокричав Піке травматичному форварду. Багатонадійний трансфер Дембеле з Борусії Д влітку 2017-го коштував Барсі 135 млн євро плюс бонуси.

Нагадаємо, що напередодні Барселона розгромила Атлетік із Більбао, забивши чотири м'ячі за 12 хвилин. Голами відзначилися Грізманн, де Йонг і Мессі (двічі).

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