Барселона виграла Кубок Іспанії, здобувши перший трофей під керівництвом Рональда Кумана. Каталонці розтрощили Атлетік Більбао з рахунком 4:0. Дубль оформив Ліонель Мессі, а ще по голу до свого активу записали Антуан Грізманн та Френкі де Йонг.

Атлетік – Барселона – 0:4 – відео голів і огляд матчу

Після церемонії нагородження Мессі стояв на полі та позував із трофеєм. І тут спонтанно виник флешмоб – кожен футболіст "синьо-гранатових" почав підходити до Ліонеля та робити спільне фото з Кубком і капітаном команди. Відео вже стало вірусним у соцмережах – фанати жартують, що після такого Мессі зобов'язаний підписати новий контракт з клубом.

До слова, цей трофей став для 33-річного аргентинця вже 35-м у футболці Барселони. Ліонель оновив свій же рекорд за кількістю трофеїв, залишаючись найтитулованішим футболістом в історії не лише Барси, а і всього іспанського футболу. Нагадаємо, Мессі дебютував за "кулес" у 2005 році.

Окрім вже здобутого Кубка, Барселона ще зберігає шанси і на чемпіонство. За 8 турів до фінішу Ла Ліги команда Кумана йде третьою, відстаючи від лідера на 2 пункти.

Барселона виграла Кубок Іспанії, знищивши Атлетік: "блаугранас" готові до чемпіонства, нові рекорди Мессі, де Йонг – MVP