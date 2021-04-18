Триумф в Кубке короля явно улучшил микроклимат в испанской Барселоне. "Блаугранас" изрядно повеселились после финального свистка.

Защитник Жерар Пике посмеялся над вингером Усманом Дембеле во время празднования победы в Кубке Испании, сообщает FCBarcelonaFl.

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Ветеран высмеял попытки чемпиона мира сфотографироваться вместе с выпускниками Ла Масии. "Ты, убирайся отсюда с тем всем, как дорого ты нам обошелся", – прокричал Пике травматическом форварду. Многообещающий трансфер Дембеле изБоруссии Д летом 2017 года стоил Барсе 135 млн евро плюс бонусы.

Напомним, что накануне Барселона разгромила Атлетик из Бильбао, забив четыре мяча в течение 12 минут. Голами отметились Гризманн, де Йонг и Месси (дважды).

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