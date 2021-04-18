Атлетік – Барселона – 0:4 – відео голів і огляд матчу
У фіналі Кубка Іспанії 2020/21 Атлетік із Більбао розгромно поступився Барселоні. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.
"Блаугранас" зобов'язані були забити ще в першому таймі. Проте, попри повне домінування (володіння м'ячем – 84 %), жоден із семи ударів у бік воріт не став точним.
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Зате збільшення обертів після перерви дуже швидко дало плоди. Фактично Барса розібралася із "левами" за 15 хвилин у середині другої половини, забивши чотири м'ячі без відповіді. На 60-й Антуан Грізманн замкнув простріл де Йонга з правого флангу. За три хвилини нідерландець із асистента перетворився у бомбардира, скориставшись навісом Альби.
Згодом Ліонель Мессі оформив фірмовий м'яч після стінки з тим же де Йонгом. Аргентинець і добив Більбао на 72-й хвилині, пробивши з льоту після чергового прострілу Альби з лівого краю.
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