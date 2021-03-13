"Він додає гравцям хоробрості, дає безліч порад, а іноді навіть сварить нас. Але все це він робить для того, щоб мотивувати нас. Коли я повернувся з відпустки, він сказав: "Куди це ти йдеш зі своїми 90 кілограмами?"

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Так, я набрав вагу, і він вилаяв мене. Але він також сказав, що я сильний і повинен стати кращим, а для цього необхідно працювати. Ми слідуємо за Златаном. На тренуваннях ми повністю викладаємось, як і він. Ми проводимо неймовірний рік. Це наша спільна заслуга", – цитує Ернандеса La Gazzetta dello Sport.

До слова, раніше несподіваний урок виховання від 39-річного Ібрагімовіча отримав П'єр Калулу. Мілан після 26 турів розташувався другим у турнірній таблиці Серії А.

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