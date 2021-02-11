"Златан рідко стримується, коли йому доводиться мотивувати своїх молодих товаришів по команді. Іноді ми бачимо, як він кричить на нас, але це краще, ніж він просто мовчатиме на полі. Тоді це буде означати, що йому байдуже на наші дії.

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Він багато приніс у колектив. З усім своїм досвідом він намагається вивести нас на вищий рівень. Златан дає нам багато порад. Він став справжнім орієнтиром для нового покоління молодих талантів", – цитує Беннасера Goal.

Додамо, що після 21 туру Мілан зберігає за собою звання лідера Серії А, а Ібрагімовіч входить до четвірки найкращих бомбардирів – 14 голів та один асист.

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