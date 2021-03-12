Випробування фріком для Томаса Тухеля, північнолондонське дербі Арсенала та Тоттенхема, візит Вест Хема на Олд Траффорд, битва за майбутнє Дженнаро Гаттузо в Мілані та Севільське дербі з прицілом на Лігу чемпіонів в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Лідс – Челсі

13 березня, 14:30. Лідс, Елланд Роуд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Руйнівник рекордів Прем'єр-ліги Томас Тухель зумів повернути Челсі до топ-4, а тепер спробує втримати "синіх" там після вояжу до Західного Йоркшира. Екзамени в гросмейстерів Клоппа та Анчелотті німецький керманич лондонців здав на "відмінно". Але тепер в опонентах у нього – перший із тактичних фріків дивізіону. Марсело Б'єлса зі своїми підопічними привчив до мінливості результатів.

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Романтичний футбол "павичів" із непередбачуваним підсумком здатен естетично розважити нейтрального глядача. Та фанатам Лідса хотілося б стабільності, та ще й високого штибу (йоркширці програли 6 матчів із 10-ти останніх). Часом команда з Елланд Роуд приємно дивує сенсаціями – перемоги над Віллою і Лестером, нічиї з Ман Сіті та Арсеналом. У Челсі на носі важливий бій із мадридським Атлетіко в Лізі чемпіонів. Чим не нагода здивувати для Лідса?..

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Арсенал – Тоттенхем

14 березня, 18:30. Лондон, Емірейтс

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Дербі Північного Лондона залишається важливим протистоянням навіть без уболівальників на трибунах. І Арсенал, і Тоттенхем на різних етапах турнірної дистанції потрапляли в смуги невдач. Проте, в останні тижні обидва колективи демонструють жагу до виконання завдань на сезон. Головне з них – фініш у топ-4. На цьому шляху краще почуваються "шпори". Підопічні Жозе Моурінью мають 3 перемоги поспіль у чемпіонаті та вже перебувають на порозі зони ЛЧ.

Матч проти "канонірів" – ключовий. Ще одна перемога зробить Тоттенхем одним із фаворитів у боротьбі за четвірку. Потенційна звитяга хлопців Мікеля Артети подарує і їм надію на підйом. Натомість нічия ризикує стати вироком для обох і радістю для конкурентів. У четвер Арсенал і Тоттенхем здобули впевнені перемоги в Лізі Європи. Однак, неблизький переліт із Греції може зіграти проти "канонірів" і робить міні-фаворитом дербі "шпор". Та й більшість провідних виконавців Тоттенхема зіграла 30-60 хвилин, а не весь матч.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Манчестер Юнайтед – Вест Хем

14 березня, 21:15. Манчестер, Олд Траффорд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: "Театр Мрій" прийме чергову битву за топ-4 АПЛ. Ахіллесовою п'ятою місцевих команд, за винятком Манчестер Сіті, в нинішньому сезоні є нестабільність результатів. Ось і МЮ після рекордних 9:0 із Саутгемптоном примудрився спіткнутися з Евертоном і ВБА, а після нудних нулів із Крістал Пелас несподівано обіграв той же Ман Сіті. Вест Хем у схожій ситуації, хоча переважно втрачає очки з іменитішими командами. Іноді ця "програма" дає збій – "молотки" обіграли Тоттенхем, а з лідером чемпіонату зіграли внічию восени.

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Та цього разу лондонці особливих козирів не мають. У лазареті Вест Хема провідний центрбек Огбонна, воскреслий Лінгард не вийде на поле через умови оренди, а в заявці "молотків" досі жодного чистого форварда. Крім того, Девід Мойєс у надпринциповому для себе матчі навряд може покластися на втому манкуніанців. Проти Мілана в Лізі Європи грав напіврезервний склад МЮ, а кадрові проблеми в лінії атаки "червоних дияволів" цілком може вирішити вундеркінд Діалло. "Россонері" вже переконались.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Мілан – Наполі

14 березня, 21:45. Мілан, Сан-Сіро

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Мілан може поставити хрест на тренерському майбутньому своєї легенди Дженнаро Гаттузо. "Партенопейці" під керівництвом Ріно завітають на Північ із надією взяти бодай очко. Увесь сезон Наполі неабияк лихоманить, і лише проблеми інших топів дивом зберігають шанси південних хлопців на єврокубки в сезоні 2021/22. У новому році команда Гаттузо набирає лише вдома (остання виїзна перемога була ще 10 січня), тому нічия – межа мрій для Наполі.

Не на користь неаполітанців і турнірне становище Мілана. "Россонері" вже відпустили кузенів з Інтернаціонале на 6 очок і повинні брати максимум, щоб зберегти шанси на Скудетто. Після серії невдач у лютому підопічні Стефано Піолі повернули бойовий настрій перемогами над Ромою і Вероною у чемпіонаті, а також вдалим вояжем на Альбіон (1:1 із Манчестер Юнайтед у Лізі Європи). Навіть кадрова криза в нападі міланців не стане виправданням для втрати очок у недільний вечір.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Севілья – Бетіс

14 березня, 22:00. Севілья, Рамон Санчес Пісхуан

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Одне з найколоритніших дербі Іспанії вперше за тривалий час має вплив на розподіл місць у зоні єврокубків. Наразі Севілью (4-те місце) та Бетіс (6-те) розділяють шість пунктів, але перемога "зелено-білих" у лігві ворога автоматично підніме їх до боротьби за місце в Лізі чемпіонів на новий сезон. Зайвої інтриги битві на арені Рамон Санчес Пісхуан додає форма суперників. Севілья у кризі: нервіонці двічі поспіль програли в чемпіонаті, божевільно вилетіли з Кубка Іспанії від Барселони (після домашніх 2:0) та без шансів програли Борусії Д у плей-офф ЛЧ.

Натомість Бетіс за 10 турів Ла Ліги в 2021 році здобув 7 перемог, а програв лише Барселоні (2:3) під завісу поєдинку. Тяжка праця El Ingeniero Мануеля Пеллегріні нарешті дає плоди, хоча ще восени чилійцю пророкували відставку. Звісно, після минулорічного фінішу на 15-й сходинці навіть нинішні позиції "геліополітів" виглядають неабияким успіхом. Проте, апетит приходить під час прийому їжі. А коли на шляху до Європи можна "з'їсти" найпринциповішого опонента, то прийдешня битва починає майоріти новими барвами.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

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