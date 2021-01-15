Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч охоче ділиться своїм досвідом з дебютантами, навіть якщо вони цього не хочуть.

"Калулу був в рукавицях, але я сказав йому зняти їх. Як молодий центральний захисник може дебютувати в рукавицях? Так він точно не налякає нападників", – розповів Ібра для Corriere dello Sport.

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Інцидент трапився перед грудневим матчем Ліги Європи проти Спарти Праги (1:0), де 20-річний П'єр Калулу з'явився у стартовому складі "россонері".

Схоже порада 39-річного шведа спрацювала, адже на сьогодні Калулу вже має за плечима 6 матчів Серії А, де навіть зумів відзначитись голом, попри амплуа захисника.

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