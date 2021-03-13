"Он добавляет игрокам храбрости, дает множество советов, а иногда даже ругает нас. Но все это он делает для того, чтобы мотивировать нас. Когда я вернулся из отпуска, он сказал: "Куда ты идешь со своими 90 килограммами?"

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Да, я набрал вес, и он обругал меня. Но он также сказал, что я сильный и должен стать лучшим, а для этого необходимо работать. Мы следуем за Златаном. На тренировках мы полностью выкладываемся, как и он. Мы проводим невероятный год. Это наша общая заслуга", – цитирует Эрнандеса La Gazzetta dello Sport.

К слову, ранее неожиданный урок воспитания от 39-летнего Ибрагимовича получил Пьер Калулу. Милан после 26 туров расположился вторым в турнирной таблице Серии А.

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