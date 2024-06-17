Збірна Бельгії в рамках 1-го туру групового етапу Євро-2024 зіграє зі Словаччиною. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Значення цього матчу для України очевидні. Нам би хотілося побачити втрату очок з боку обох конкурентів, але навряд чи хтось у це вірить – зате можна оцінити зміст гри Бельгії та Словаччини. Журналісти вже подивились кваліфікацію й розказали про футбол цих колективів, однак перший тур на топ-турнірах дуже часто дивує.

Бельгія оголосила заявку на Євро-2024 – Куртуа не допоможе найсильнішому супернику збірної України

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Найбільше цікавить Бельгія, якій пророчать перше місце в квартеті – і з якою Україна зіграє в третьому турі. У лютому 2023-го "червоних дияволів" очолив Доменіко Тедеско. Під його керівництвом збірна виграла 10 із 14 матчів, уникнувши поразок, хоча у відборі серед суперників були Австрія та Швеція, а в спарингах зустрічались з Англією, Німеччиною та Сербією.

Втім, на цьому відрізку німецький фахівець посварився з Куртуа настільки сильно, що Тібо відмовився від Євро-2024 ще у грудні. Відхід легендарного голкіпера вписався у тренд оновлення кадрів. Ветеранів із золотого покоління ще вистачає, однак місце в національній команді отримали й представники Фулхема, Лестера, Ренна, Брюгге, Андерлехта, тощо. Із заявки на Євро-2020 залишилось 10 футболістів, а Де Брюйне пропустив через травми майже весь відбір – і це ніяк не завадило збірній.

Бельгійці виглядають вкрай потужно. По-перше, у вічі впадає дуже інтенсивний пресинг з високою лінією оборони. По-друге, "дияволи" стали значно швидшими в прямому сенсі – Доку, Бакайоко, Троссар, Тілеманс і Ко дуже круто атакують глибину, відкриваючись під передачі за спини й тікаючи на просторі. 31-річний Лукаку при цьому теж не відстає.

По-третє, Доменіко Тедеско дуже багато ставить на індивідуальні якості вінгерів. Вони одразу займають високі позиції, причому без інвертованості – шульга ліворуч і правша праворуч. По ходу гри команда створює для них ізоляції – благо, той же Доку та Бакайоко входить у топ-8 Європи за успішністю обіграшів 1-в-1. Раніше Бельгія так не працювала.

По-третє, у позиційному наступі виділяються відкривання та вривання у напівфлангових зонах. Їх цілеспрямовано перевантажують. Все це працювало навіть на толі найсильніших збірних Європи – і саме тому всі очікують на впевнений тріумф у групі Е. Будемо сподіватись, що Україна обріже крила бельгійцям, а поки що треба подивитись на спробу з боку Словаччини.

Очікувати на дива з боку наших західних сусідів не слід. Франческо Кальцона – екс-коуч Наполі у цьому сезоні – основну ставку робить на оборону. Як у звичайному блоці, так і через володіння. Заради покращення надійності тренер ніколи не ротував захисну лінію, в якій особливо виділяється Шкріньяр. Клубний сезон він провів невдало, вилетівши в запас ПСЖ, однак у збірній Мілан залишається дуже важливим.

Італійці знаються на питання оборони. Збірна Словаччини стала черговим підтвердженням – у кваліфікації "соколи" пропустили всього 8 голів, а це дуже мало. Втім, команда не тільки відсиджуються в "автобусі", а й доволі вміло контратакує. Головну роль у перехідних фазах відіграє Лоботка – центрхав Наполі, який протягом двох сезонів поспіль лідирує за кількість пасів у Серії А.

Взагалі, у словаків доволі непоганий склад, з великою групою легіонерів із топ-чемпіонатів (або з досвідом у топ-лігах). Вихід із другого місця в групі з Португалією, Боснією, Люксембургом та Ісландією зовсім не дивує – Словаччина забила 17 голів, набрала 22 очки й заслужено вийшла на Євро. Збірна відповідає рівню турніру.

От тільки чи витримають "соколи" агресивний пресинг бельгійців та їхні стрімкі флангові атаки? Чесно кажучи, існують великі сумніви. Занадто вже потужно виглядали підопічні Доменіко Тедеско – навіть грандам було важко стримати цю машину. Щоправда, недооцінювати словаків не слід, адже у відборі вони давали бій Португалії – 2:3 у Лісабоні, 0:1 вдома за рівної гри.

Але це все одно поразки. Саме тому всі очікують на перемогу Бельгії в сьогоднішній зустрічі. Будемо дивитись, чи справдяться прогнози.

Орієнтовні склади на матч Бельгія – Словаччина

Бельгія: Селс – Кастань, Фас, Вертонген, Теат – Онана – Люкебакіо, де Брюйне, Тілеманс, Доку – Лукаку

Словаччина: Дубравка – Пекарік, Вавро, Шкріньяр, Ганцко – Лоботка – Шранц, Куцка, Дуда, Хараслін – Боженік

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