Тен Хаг лаконично ответил на вопрос о будущем во главе Манчестер Юнайтед
20:36 - Читати українською
Судьба Эрика Тен Хага у руля Манчестер Юнайтед до сих пор не решена.
Кобби Майну 39’
39’ Кобби Майну
Манкунианцы в финале Кубка Англии победили Манчестер Сити (2:1). После игры у наставника Манчестер Юнайтед Эрика Тен Хага спросили о его будущем.
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"Не знаю. Для меня это проект. Когда я пришел, у нас был беспорядок, сейчас мы в лучшем состоянии", – цитирует Mirror тренера манкунианцев.
Напомним, что ранее были слухи, что Эрик Тен Хаг, даже если добудет Кубок Англии, не останется во главе Манчестер Юнайтед.
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