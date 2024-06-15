Новим тренером "чайок" стане Фабіан Хюрцелер, стверджує інсайдер Фабріціо Романо. Сторони вже узгодили контракт на 3 роки.

Де Дзербі знайшов собі сенсаційний варіант для продовження кар'єри – екс-тренер Шахтаря близький до нового клубу

Хюрцелеру лише у лютому виповнився 31 рік, він буде наймолодшим наставником в історії АПЛ. Німець пройшов академію Баварії, але кар'єра гравця не склалася. У 2016-му він перейшов на тренерську роботу. Самостійний досвід обмежується лише Санкт-Паулі, в якому Фабіан пропрацював півтора року та виграв другу Бундеслігу, гарантувавши підвищення. "Пірати" отримають від Брайтона компенсацію.

Нагадаємо, керівництво англійського клубу вирішило розійтися з Роберто Де Дзербі, який фінішував на 11-й сходинці АПЛ та дійшов до 1/8 фіналу ЛЄ.

Герой дня: Нагельсманн переписав історію Євро з першої спроби, а план на 5:1 придумав у туалеті – Бундесмашина завелася!