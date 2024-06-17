"Сербія – сильна команда. Нам довелося трохи постраждати, і я вважаю, що це дуже добре для нас. Ми чудово оборонялися під тиском суперника. Я дуже задоволений грою команди, особливо в першому таймі. Дуже важливо, що ми стартували з перемоги.

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У першому таймі ми чудово тримали м'яч, контролювали гру і, напевно, мали забивати другий гол у другому таймі. Ми мали показати більше на чужій половині поля і краще захищатися біля свого штрафного майданчика. У другій половині зустрічі ми не дуже добре тримали м'яч, але я задоволений тим, що це сталося, бо на таких турнірах ще будуть такі моменти, а ми впоралися непогано.

У наступному матчі з Данією я чекаю, що суперник діятиме дещо інакше, тому перед нами стоятимуть інші цілі. Потрібно буде використовувати м'яч так само, як у першому таймі з Сербією, і ми маємо добре вивчити гру данців зі Словенією, щоб зрозуміти, які коригування треба внести", – цитує Саутгейта офіційний сайт УЄФА.

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