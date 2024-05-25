Манчестер Юнайтед обіграв Манчестер Сіті (2:1) у Кубку Англії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Кубок Англії у поточному сезоні розігрували між собою представники Манчестера. Ще в першому таймі манкуніанці зробили рахунок 2:0 на свою користь. Манчестер Сіті зумів забити лише один гол. У підсумку трофей дістався Манчестер Юнайтед.

Ман Юнайтед обіграв Сіті у фіналі Кубка Англії – діти принесли тен Хагу другий трофей в Англії та вивели в єврокубки

Ерік Тен Хаг виграв другий титул на чолі манкуніанців. Минулого року "червоні дияволи" здобули перемогу в Кубку англійської ліги. Манчестер Юнайтед виграв Кубок Англії 13-й раз у своїй історії. Частіше трофей здобував Арсенал – 14 разів.

Варто зауважити, що поразка від Манчестер Юнайтед обірвала фантастичну безпрограшну серію Родрі, яка тривала 74 гри, тобто 475 днів.