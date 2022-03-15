"Зараз фактично немає догляду за стадіоном, адже саме там йде лінія фронту оборони міста Чернігів. Запеклі бої чи не щодня.

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Там нікому перебувати не можна, категорично не дозволено. Навіть у якийсь момент наша тероборона та військові із ЗСУ зайняли господарсько-адміністративне приміщення стадіону. У нас є камери відеонагляду, вони їх направили у сторони противника та здалеку спостерігають.

Після того, як кілька снарядів прилетіло на територію стадіону, ніхто з нас там більше не був. Зараз не знаємо, що відбувається, щодня йдуть бої в цьому районі, то, може, вже й немає стадіону.

Стадіон імені Ю. Гагаріна далеко від Чернігів-Арени, в іншому районі міста. Взагалі наше місто не є дуже великим і вже майже всі райони були обстріляні, та й околиці також", – цитує Синицю FanDay.

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