"Російська бомба є логічною у цьому рядку": Вахтанг Кіпіані – про руйнування стадіону в Чернігові
12:22 - Читать на русском
Журналіст та історик Вахтанг Кіпіані поділився думкою щодо обстрілу стадіону імені Юрія Гагаріна, на якому грає Десна.
"Росіяни знищили стадіон в українському місті Чернігові. Який має ім'я росіянина Гагаріна. Стадіон. В Україні. Імені Гагаріна.
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Тоді й російська бомба є логічною у цьому рядку. Де є щось російське – там смерть і небезпека", – написав Кіпіані у своєму Facebook.
Нагадаємо, чернігівська арена вже втретє постраждала внаслідок бомбардування міста російськими нелюдами. Сьогодні вночі було понищено і будівлю бібліотеки.
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