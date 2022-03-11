Журналіст та історик Вахтанг Кіпіані поділився думкою щодо обстрілу стадіону імені Юрія Гагаріна, на якому грає Десна.

"Росіяни знищили стадіон в українському місті Чернігові. Який має ім'я росіянина Гагаріна. Стадіон. В Україні. Імені Гагаріна.

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Тоді й російська бомба є логічною у цьому рядку. Де є щось російське – там смерть і небезпека", – написав Кіпіані у своєму Facebook.

Нагадаємо, чернігівська арена вже втретє постраждала внаслідок бомбардування міста російськими нелюдами. Сьогодні вночі було понищено і будівлю бібліотеки.

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