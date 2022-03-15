"Сейчас фактически нет ухода за стадионом, ведь именно там идет линия фронта обороны города Чернигов. Там ожесточенные бои почти каждый день.

"Русская бомба логична в этой строке": Вахтанг Кипиани – о разрушении стадиона в Чернигове

Там никому находиться нельзя, не разрешено. Даже в какой-то момент наша терроборона и военные из ВСУ заняли хозяйственно-административное здание стадиона. У нас есть камеры видеонаблюдения, они их направили в стороны противника и издалека наблюдают.

После того, как несколько снарядов прилетели на территорию стадиона , никто из нас там больше не был. Сейчас не знаем, что происходит, каждый день идут бои в этом районе, то, может, уже и нет стадиона.

Стадион имени Ю. Гагарина вдали от Чернигов-Арены, в другом районе города. Вообще наш город не очень большой и уже почти все районы Чернигова были обстреляны, да и окрестности тоже", – цитирует Синицу FanDay .