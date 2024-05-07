"Футбол 24" продовжує розповідати про найцікавіші факти з життя українських футбольних зірок у проекті "Український ген". На черзі – лідер і капітан Шахтаря Тарас Степаненко.

Прийшовши у запорізький Металург у 16-річному віці Тарас Степаненко вперше дебютував в еліті матчем проти Динамо. У 2010-му він перебрався в Шахтар, де попри труднощі зумів закріпитись і стати лідером.

Як Мірча Луческу пригальмував кар'єру українського півзахисника, який тренер дав гравцю нове дихання, кого Степаненко вважає найкращим легіонером в історії чемпіонатів України та як на нього вплинув знаменитий конфлікт з Андрієм Ярмоленком дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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