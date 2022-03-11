"Вже втретє (!!!) москальскі окупанти обстріляли найбільш небезпечний у місті військовий інфраструктурний об'єкт – стадіон нашої рідної команди.

Ракети стирчать прямо в газоні – окупанти обстріляли стадіон клубу Другої ліги

На фото наслідки нічного авіабомбардування. Але ми все зможемо відбудувати, станемо лише сильнішими й кращими, а вам, "сусіди", жити з цим все життя. Перемога за Правдою! Перемога за Україною", – написала прес-служба Десни. Першим про руйнації повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Нагадаємо, вперше стадіон ім. Ю. Гагаріна постраждав від обстрілів 6 березня. Тоді було пошкоджено одну з трибун.

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