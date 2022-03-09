Стадіон ФК Чернігів, який виступає у Другій лізі, потрапив під обстріли. Пошкоджено вежу, фан-шоп, квиткові каси та футбольне поле. Зокрема, дві ракети так і стирчать у газоні, на щастя, не розірвавшись.

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"Керівництво ФК Чернігів зробить все можливе для відновлення клубної інфраструктури і якнайшвидшого відновлення матчів на нашому стадіоні після закінчення бойових дій. Всі ми сподіваємося на швидкий мир і повернення життя в колишнє русло.

Війна калічить життя, знищує житлові будинки, пам'ятки архітектури, парки, сквери і стадіони, а не "звільняє" тих, кому таке "звільнення" могло наснитися тільки в страшному сні", – йдеться у заяві клубу.

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