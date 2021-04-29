"Таке відчуття, ніби нас обікрали. Може, по грі були якісь моменти, але на перший план виходить інше. Чомусь виходить так – коли починається весна, коли йде поділ місць, то з'являються нові трактування правил.

Скандальне рішення арбітра, жахлива травма і сенсація у відеоогляді матчу Олімпік – Зоря – 2:1

Я багато грав на якомусь рівні, багато вилучень бачив, але таке мені важко коментувати. Васіль не хотів нанести травму – чиста випадковість. Бажаємо якнайшвидшого одужання Каргбо, але це не червона картка. Після такого матчу про футбол важко щось говорити. Призначення нового арбітра перед матчем? Говорили, що за сімейними обставинами. Дай Боже, щоб у того судді все було добре, і сподіваюся, що це правда.

Ми, звичайно, сердимося і переживаємо, але розуміємо, що в такі моменти від нас мало що залежить. Багато хто скаже, що на суддів завжди ті, хто програв звертають увагу. Але я впевнений, що хлопці з Олімпіка не отримали ніякого естетичного задоволення від гри. Важливі три очки – так, але мало хто отримує задоволення від футболу, коли таке відбувається", – зазначив Вернидуб у коментарі Тур Online.

Зауважимо, після вилучення Васіля Зоря пропустила двічі, а відповісти зуміла лише одним голом. Олімпік набрав 21 заліковий бал та розташувався на 11 позиції, Зоря з 41 очком залишилась на 3 сходинці.

Олімпік здобув скандальну перемогу над Зорею, перерваши 11-матчеву безвиграшну серію