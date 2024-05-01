За перші 16 хвилин глядачі побачили аж три голи, два з них забив Шахтар. Якщо точніше – Марлон Гомес. До кінця тайму бразилець ще й хет-трик оформив шедевральним ударом. До слова, це перші голи Марлона за донеччан.

Шахтар розгромив Чорноморець – Марлон оформив хет-трик за тайм, "гірники" здобули 13-ту поспіль перемогу в УПЛ

У другій половині був лише один гол, який у свій актив записав Мар'ян Швед. Завдякий цій перемозі Шахтар зберіг відрив від Динамо на вершині турнірної таблиці УПЛ. Чорноморець залишається на десятому місці, програвши чотири останні матчі.