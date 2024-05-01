Дебютний хет-трик з шедевром у відеоогляді матчу Чорноморець – Шахтар – 1:4
17:05 - Читать на русском
Чорноморець програв Шахтарю (1:4) у рамках перенесеного матчу 12-го туру УПЛ 2023/24. Дивіться відео голів та огляд матчу Чорноморець – Шахтар на "Футбол 24".
завершено
Марлон Гомес 3’
Марлон Гомес 16’
Марлон Гомес 41’
Мар'ян Швед 66’
3’ Марлон Гомес
16’ Марлон Гомес
41’ Марлон Гомес
66’ Мар'ян Швед
За перші 16 хвилин глядачі побачили аж три голи, два з них забив Шахтар. Якщо точніше – Марлон Гомес. До кінця тайму бразилець ще й хет-трик оформив шедевральним ударом. До слова, це перші голи Марлона за донеччан.
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У другій половині був лише один гол, який у свій актив записав Мар'ян Швед. Завдякий цій перемозі Шахтар зберіг відрив від Динамо на вершині турнірної таблиці УПЛ. Чорноморець залишається на десятому місці, програвши чотири останні матчі.
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