Олімпік і Зоря зустрічалися всього три дні тому у матчі 23-го туру УПЛ, а тепер командам належало зіграти перенесений матч 10-го туру. Поєдинок мав надзвичайно велике значення: в разі перемоги луганці відірвалися б від Ворскли та Десни на сім очок, де-факто закривши боротьбу за "бронзу" – крім того, "мужики" скоротили б відставання від Шахтаря до одного залікового балу. Донеччани, своєю чергою, трималися на передостанній позиції лишень завдяки додатковим показникам, тож їм необхідно було набирати бодай якісь залікові бали.

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Формальним господарем зустрічі виступали "олімпійці", але гру проводили у Чернігові. Це дозволило завітати на стадіон головному тренеру Десни, та і невеличкій групі фанатів Зорі вдалося приєднатися до нього. Поєдинок обслуговувала бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним, якого УАФ терміново виписала на заміну Дмитру Кривушкіну. Ця заміна матиме серйозні наслідки.

У першому таймі команди продемонстрували класний футбол, завдавши на двох аж 13 ударів – при цьому вісім з них пройшли у площину воріт. Вже на 7-й хвилині відкривати рахунок міг Кочергін, який вийшов на лівий край штрафного й пробив у ближній кут, однак Кичак парирував. Ще за хвилину Хомченовський стріляв з правого краю, але це було просто для воротаря – Олімпік же за три хвилини відповів контратакою з дальнім ударом Пасіча. Васіль впорався з ним, а на 14-й він же врятував при замиканні подачі з кутового у виконанні Векляка. Потім йому допоміг Циганікс, який не дав статися добиванню.

На цьому "олімпійці" не зупинилися. Так, вже на 16-й хвилині Тейшейра вийшов на ударну позицію й пробив метрів з 22-х, однак м'яч невдало зрикошетив, прилетівши до рук Васіля по високій дузі. Взагалі, підопічні Юрія Калітвінцева нічим не поступалися Зорі, однак на 25-й хвилині вони пропустили гол: Кочергін увірвався на лівий кут штрафного й завдав удару в протихід Кичаку, але той відбив м'яч ногою, а потім взяв добивання від Луньова – втім, тут же сферу підхопив Громов, який розстріляв ворота. Луганці почали святкувати, але тут у справу втрутився Микола Балакін: він особисто переглянув повтор і зафіксував пасивний офсайд у Луньова – Максим впав на Кичака і тим самим взяв формальну участь в епізоді. Рішення виглядало дуже неоднозначно.

Це був лишень пролог до скандалу. Вже на 30-й хвилині Васіль вийшов у поле й збив Каргбо – голкіпер зіграв у м'яч головою, однак у Ібрагіма при подальшому зіткненні страшно поїхала нога. Лікарі забрали його на кареті швидкої, а Микола Балакін після перегляду відеоповтору показав воротарю пряму червону картку. Рішення розлютило і Васіля, і його партнерів – Шевченко після виходу на заміну зібрав команду в енергетичному колі й щось емоційно доносив, а Громов заявив, що "надо е*ашить".

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Схоже, луганці занадто близько прийняли слова Артема до серця, адже остання третина першого тайму перетворилася на побоїще. Футболісти лупцювали один одного по ногах і заробили три жовтих картки, причому Хомченовський і Бабенко примудрилися зробити це всього за хвилину. Моментів же з боку луганців не виникало, а от Тейшера на 41-й хвилині міг вивести Олімпік уперед ударом з лінії карного майданчика в лівий кут – Шевченко парирував і встиг накрити відскок прямо перед Нкенгом. Після цього Микита за щось облаяв суперника.

Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло. Матч, попри скандальний арбітраж, подобався своєю динамікою – і в другому таймі футболісти вирішили не збавляти темп. Так, вже зна 49-й хвилині Абу Ханна замкнув подачу з кутового (точно в руки Кичаку), а на 51-й Шахаб увійшов у карний майданчик і пробив. Векляк накрив його спробу, а вже на 53-й хвилині Олімпік шокував луганців: Лебеденко отримав передачу від Бабенка на лівий край штрафного й викотив йому пас назад на лінію – Руслан, забутий опорниками, завдав класного удару в дальній кут. 1:0!

Стривожений Віктор Скрипник одразу ж провів подвійну заміну, замість Цвєка й Хомченовського кинувши у бій Назарину й Кабаєва, однак донеччани відчули запах крові. Вже на 59-й хвилині вони могли подвоїти свою перевагу внаслідок вривання Тейшери у багатостраждальний лівий край штрафного – Максім вистрілив у ближній кут, але Шевченко парирував. Ще за хвилину Микита врятував Зорю, витягнувши з-під поперечини удар Чогадзе метрів з 20-ти. На 68-й же карати "мужиків" повинен був Нкенг, який завдяки помилці Абу Ханни вивалився віч-на-віч з голкіпером, однак і тут Шевченко виручив гостей.

У Зорі при цьому взагалі нічого не виходило в атаці, а оборона вже явно перебувала у стані, який в боксі іменується словом "гроггі". Ще кілька ударів – і луганці впали б. Зрештою, на 71-й хвилині це і сталося: Тейшейра отримав розрізний пас від Лебеденка, увійшов на самі-знаєте-який край штрафного, легко переграв Руфаті й потужно вистрілив під ближню стійку – 2:0! Це вже була вагома заявка на перемогу.

Щоправда, на початку гольової атаки сталося зіткнення Нкенга й Іванісені. Нападник у центрі поля відмахнувся від Дмитра, але арбітр проігнорував цей епізод – хоча відмашка не виглядала аж настільки жорстко, щоб вимикатись з гри й падати на газон. Втім, на фол цей епізод дійсно тягнув.

Олімпік же не зупинявся, намагаючись довести справу і до розгрому. Всього через дві хвилини після другого голу донеччани могли забивати втретє, однак удар Таллеса метрів з одинадцяти після прострілу з лівого флангу накрив його ж партнер Нкенг. На 76-й хвилині він вирішив виправитись, замкнувши подачу з кутового, але м'яч пройшов над воротами. Ще за дві хвилини Тейшейра запоров вихід віч-на-віч, але у завершенні епізоду Нкенг вистрілив з лінії карного майданчика – Шевченко врятував Зорю.

В ендшпілі зустрічі Віктор Скрипник випустив на поле Юрченка й Сайядманеша, але ця заміна спрацювала аж у компенсований час: Владлен виконав класне закидання на Аллах'яра, а той перекинув Кичака – 2:1! Врятувати від поразки цей гол вже не міг. Фінальний свисток зафіксував перемогу донеччан – першу за останні 11 турів УПЛ.

Таким чином, Олімпік набрав 21 очко, піднявшись аж на одинадцяту позицію в турнірній таблиці УПЛ. Зоря, маючи в активі 41 заліковий бал, залишилась третьою – від другої сходинки, як і від четвертої, луганців відділяють чотири пункти.

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