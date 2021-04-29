"Такое ощущение, будто нас обокрали. Может, по игре были какие-то моменты, но на первый план выходит другое. Почему-то получается так – когда начинается весна, когда идет разделение мест, то появляются новые трактовки правил.

Скандальное решение арбитра, ужасная травма и сенсация в видеообзоре матча Олимпик – Заря – 2:1

Я много играл на каком-то уровне, много удалений видел, но такое мне трудно комментировать. Василь не хотел нанести травму – чистая случайность. Желаем скорейшего выздоровления Каргбо, но это не красная карточка. После такого матча о футболе трудно говорить. Назначение нового арбитра перед матчем? Говорили, что по семейным обстоятельствам. Дай Бог, чтобы у того судьи все было хорошо, и надеюсь, что это правда.

Мы, конечно, злимся и переживаем, но понимаем, что в такие моменты от нас мало что зависит. Многие скажут, что на судей всегда проигравшие обращают внимание. Но я уверен, что ребята из Олимпика не получили никакого эстетического удовольствия от игры. Важнейшие три очка – да, но мало кто получает удовольствие от футбола, когда такое происходит", – отметил Вернидуб в комментарии Тур Online.

Заметим, после удаления Василя Заря пропустила дважды, а ответить сумела лишь одним голом. Олимпик набрал 21 зачетный балл и расположился на 11 позиции, Заря с 41 очком осталась на 3 строчке.

Олимпик одержал скандальную победу над Зарей, прервав 11-матчевую безвыигрышную серию