Олімпік сенсаційно здолав Зорю у перенесеному поєдинку 10-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".

Всі плани луганців на матч зіпсувало вилучення Васіля за фол на Каргбо. Голкіпер Зорі зіграв головою в м'яч, але опісля зачепив форварда Олімпіка. Нікола побачив перед собою "червоне світло" від Миколи Балакіна, а Ібрагім отримав жахливу травму та покидав поле на ношах.

Олімпік здобув скандальну перемогу над Зорею, перерваши 11-матчеву безвиграшну серію

Вилучення зіграло на руку донеччанам. Ті двічі забили, а луганці відповіли лише одним результативним ударом на останніх секундах. 2:1 – Олімпік набрав 21 заліковий бал та розташувався на 11 позиції, Зоря з 41 очком залишилась на 3 сходинці.