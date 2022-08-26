Динамо розгромно програло Бенфіці у матчі-відповіді плей-офф Ліги чемпіонів. Тут хоч зрозуміло. Один клуб може тільки втрачати останніх легіонерів і готуватися до продажів українців. Інший наперед записує собі в бюджет 60 мільйонів євро доходів з ЛЧ, ніби не вірячи у здатність будь-кого із суперників перемогти себе на шляху до групового турніру. А ось погром СК Дніпро-1 від кіпрського АЕКа не лізе ні в які ворота. Команда Кучера так і не набрала жодного очка для України. Добре, що система розіграшів єврокубків дає шанс реабілітуватися на груповому етапі Ліги конференцій.

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Хоча після таких поразок виникають сумніви у здатності дніпрян потягатися навіть з ліхтенштейнським Вадуцем. Кіпріотська спроба №2 буде, схоже, ще важчою. Адже АЕК Ларнака посів друге місце, а з ним спортклубівці настраждалися, як Динамо з Бенфікою. Аполлон ж Лімассол узагалі став чемпіоном. Програв грецькому Олімпіакосу путівку в Лігу Європи лише після серії пенальті. Виграв Суперкубок Кіпру. Це раніше ми жодного разу не програвали клубам з цієї країни. Зараз, очевидно, настає потреба переосмислення своєї ролі в європейському футболі. СК Дніпро-1 показав, що сподіватися на якісь "свої" очки з кіпріотами просто не варто.

Вадуц не виграв жодного з 5 матчів на старті сезону в 2 дивізіоні першості Швейцарії, але пройшов міцненький віденський Рапід (9 в таблиці коефіцієнтів австрійці продовжують валитися, що у перспективі нам на руку). А перед тим бив турецький Коньяспор. Єдина команда, яка представляє Ліхтенштейн, набрала для своєї країни 4,5 очка. Це абсолютно найкращий показник сезону. Ну, а тягатися з нідерландським АЗ взагалі без шансів. Тому зовні прийнятний жереб СК Дніпро-1 може обернутися черговим фіаско. Скільки вже разів цього сезону ми раділи жеребкуванню і що отримали на виході від нашої 3, 4, 5 сили? І не кажіть, що не попереджали. Хоча будемо раді приємно здивуватися.

Шахтарю ловити у групі з Лейпцигом, Реалом і Селтіком ловити особливо нічого. Не з нинішнім складом і проблемами як в обороні, так і в частині реалізації моментів. Тут кожне очко буде величезним досягненням. Однак дуже імовірно, що свій максимум донецький клуб уже взяв, оформивши бонусні очки за участь на груповому етапі Ліги чемпіонів. Залишається знову головна надія на Динамо. Суркіс поскаржився на жеребкування – в дечому має рацію. Як для сіяної у 1 кошику команди вийшла дуже непроста група. Фенербахче і так ні в чому не поступався киянам, а потім команда Жезуша ще додала. Ренн зупинив Монако, може провалитися, але й здивувати. АЕК Ларнака вже себе показав українським фанатам.

Словом за наші перспективи усе тривожніше. Як би Динамо не боротися тепер за 3 місце і путівку в стикові матчі Лігу конференцій. З іншого боку, може, там більше вдасться просунутися по сітці? Хай там як, а саме на київський клуб найбільше сподівань у питанні набору очок. Тут і суперники, з якими історично вдається успішно зіграти. Тут і найбільш збита команда, в якої багато що награно у попередні роки. У нашого тріо восени 18 матчів. Сподіваємося, що не останні в поточному сезоні.

Адже Швейцарія і Чехія уже обходять Україну завдяки 2-тижневому простою з очками. Відставання навіть до 12 місця не критичне. Але лякає інше – суперники бали набирають якось геть впевненіше. Так, у більшості конкурентів залишилося менше команд в осінніх групах (Чехія зберегла стільки ж). Та є й перевага, їхні очки ділять на 4, а не на 5. Що цікаво, жодна з українських команд під час жеребкування не отримала суперника із Сербії, Норвегії, Швейцарії та Чехії – найближчих конкурентів, які попереду. Та й з впертими переслідувачами (Греція, Хорватія, Данія) теж не зіграємо як мінімум до весни. Наступне ж оновлення таблиці коефіцієнтів відбудеться з 6 по 8 вересня. Потрібно переривати мовчання.

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