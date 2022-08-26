"Дуже сильні суперники. Є таке відчуття, що ми граємо у групі Ліги чемпіонів. Ренн, як і ми, ще нещодавно грав у цьому турнірі, це дуже серйозний колектив, який щорічно здійснює якісні трансфери. Усі ми бачили, як кіпрський АЕК двічі обіграв СК Дніпро-1.

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Про Фенербахче я взагалі мовчу, ця команда стає сильнішою та сильнішою з кожним місяцем. Впевнений, вони хочуть помститися нам та взяти реванш, тому матчі будуть дуже цікавими. І я вас запевняю – вони нічим не поступляться іграм Ліги чемпіонів. Може, я не дуже задоволений жеребом, але наші гравці напевно стануть досвідченішими та сильнішими, граючи проти іменитих суперників", – поділився Суркіс у коментарі офіційному сайті Динамо.

Додамо, що кияни сьогодні дізнались суперників у групі Ліги Європи – "біло-сині" поборються з Ренном, Фенербахче та АЕКом Ларнака.

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