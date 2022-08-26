Результати жеребкування групового етапу ЛЄ – Динамо зіграє зі старими знайомими, Зінченко проти українця
Сьогодні, 26 серпня, у штаб-квартирі УЄФА відбулася церемонія жеребкування основного раунду ЛЄ 2022/23. Динамо Київ отримало суперників на груповому турнірі.
Група А: Арсенал Лондон, ПСВ, Буде-Глімт, Цюріх
Група B: Динамо Київ, Ренн, Фенербахче, АЕК Ларнака
Група С: Рома, Лудогорець, Бетіс, ГІК
Група D: Брага, Мальме, Уніон Берлін, Уніон Сент-Жилуаз
Група Е: Манчестер Юнайтед, Реал Сосьєдад, Шериф, Омонія
Група F: Лаціо, Фейєнорд, Мітьюлланд, Штурм
Група G: Олімпіакос, Карабах, Фрайбург, Нант
Група Н: Црвена Звезда, Монако, Ференцварош, Трабзонспор
Легенда Айнтрахта Карл-Хайнц Кьорбель, який вигравав з чинним переможцем турніру аналог Ліги Європи (Кубок УЄФА) 42 роки тому, виніс трофей на сцену. Франкфуртці не захищатимуть титул, адже потрапили в ЛЧ завдяки перемозі над Рейнджерс. Угорець Золтан Гера як посол фіналу, який прийме Будапешт на стадіоні Ференц Пушкаш Арена у 2023-му, допомагав у жеребкуванні.
Після розгрому від Бенфіки Динамо вилетіло з Ліги чемпіонів, але зіграє на груповому етапі єврокубка рангом нижче. Київський клуб має 7 найвищий рейтинг УЄФА серед усіх учасників турніру. Відтак команда Луческу отримала місце у 1 кошику посіву. Це означає, що кияни не могли би зійтися з такими рейтинговими суперниками, як Арсенал, Манчестер Юнайтед, Рома, Лаціо, Брага, Црвена Звезда та Олімпіакос.
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Водночас динамівці й так ризикували потрапити у свого роду групу смерті. Позаяк представники топ-чемпіонатів Монако, Ренн, Нант, Реал Сосьєдад, Бетіс, Уніон Берлін і Фрайбург опинилися в нижчих кошиках. Серед потенційних суперників були Штурм із Фенербахче, які так важко було проходити у кваліфікації Ліги чемпіонів. Вистачало й інших непростих команд. Ті ж ПСВ, Цюріх, Буде-Глімт, Мітьюлланд і Трабзонспор, що вилетіли з ЛЧ. Чи Фейєнорд, який доходив до фіналу минулої Ліги конференцій.
У підсумку саме з турецьким Фенером, якому не програли жодного з 6 єврокубкових матчів, доведеться повторно зустрітися. Також Динамо зіграє з кіпрським АЕКом, який зовні напрочуд легко вибив СК Дніпро-1 (5:1 за сумою двох зустрічей). Протистояли кияни і французькому Ренну ще в часи Хацкевича. Тоді динамівці двічі перемогли та фінашували на першому місці у своєму квартеті. Відзначаємо і те, що в одній групі зійшлися команди українців – Арсенал Олександра Зінченка та Цюріх Богдана В'юника.
Груповий турнір Ліги Європи 2022/23 стартує 8 вересня. Переможці квартетів виходять до 1/8 фіналу. Володарі других місць проведуть стикові матчі проти 8 команд, які посядуть треті місця на груповому етапі ЛЧ. Ті, хто фінішують третіми, вилітають до Ліги конференцій. Там їх чекають матчі плей-офф з 8 клубами, які завоювали другі місця на груповому етапі третього за статусом єврокубка.
Кошик 1
Рома (ITA)
Манчестер Юнайтед (ENG)
Арсенал (ENG)
Лаціо (ITA)
Брага (POR)
Црвена Звезда (SRB)
Динамо Київ (UKR)
Олімпіакос (GRE)
Кошик 2
Фейєноорд (NED)
Ренн (FRA)
ПСВ (NED)
Монако (FRA)
Реал Сосьєдад (ESP)
Карабах (AZE)
Мальме (SWE)
Лудогорець (BUL)
Кошик 3
Шериф (MDA)
Бетіс (ESP)
Мітьюлланд (DEN)
Буде-Глімт (NOR)
Ференцварош (HUN)
Уніон Берлін (GER)
Фрайбург (GER)
Фенербахче (TUR)
Кошик 4
Нант (FRA)
ГІК (FIN)
Штурм (AUT)
АЕК Ларнака (CYP)
Омонія (CYP)
Цюріх (SUI)
Уніон Сент-Жилуаз (BEL)
Трабзонспор (TUR)
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