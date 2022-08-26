Група А: Арсенал Лондон, ПСВ, Буде-Глімт, Цюріх

Група B: Динамо Київ, Ренн, Фенербахче, АЕК Ларнака

Група С: Рома, Лудогорець, Бетіс, ГІК

Група D: Брага, Мальме, Уніон Берлін, Уніон Сент-Жилуаз

Група Е: Манчестер Юнайтед, Реал Сосьєдад, Шериф, Омонія

Група F: Лаціо, Фейєнорд, Мітьюлланд, Штурм

Група G: Олімпіакос, Карабах, Фрайбург, Нант

Група Н: Црвена Звезда, Монако, Ференцварош, Трабзонспор

Легенда Айнтрахта Карл-Хайнц Кьорбель, який вигравав з чинним переможцем турніру аналог Ліги Європи (Кубок УЄФА) 42 роки тому, виніс трофей на сцену. Франкфуртці не захищатимуть титул, адже потрапили в ЛЧ завдяки перемозі над Рейнджерс. Угорець Золтан Гера як посол фіналу, який прийме Будапешт на стадіоні Ференц Пушкаш Арена у 2023-му, допомагав у жеребкуванні.

Після розгрому від Бенфіки Динамо вилетіло з Ліги чемпіонів, але зіграє на груповому етапі єврокубка рангом нижче. Київський клуб має 7 найвищий рейтинг УЄФА серед усіх учасників турніру. Відтак команда Луческу отримала місце у 1 кошику посіву. Це означає, що кияни не могли би зійтися з такими рейтинговими суперниками, як Арсенал, Манчестер Юнайтед, Рома, Лаціо, Брага, Црвена Звезда та Олімпіакос.

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Водночас динамівці й так ризикували потрапити у свого роду групу смерті. Позаяк представники топ-чемпіонатів Монако, Ренн, Нант, Реал Сосьєдад, Бетіс, Уніон Берлін і Фрайбург опинилися в нижчих кошиках. Серед потенційних суперників були Штурм із Фенербахче, які так важко було проходити у кваліфікації Ліги чемпіонів. Вистачало й інших непростих команд. Ті ж ПСВ, Цюріх, Буде-Глімт, Мітьюлланд і Трабзонспор, що вилетіли з ЛЧ. Чи Фейєнорд, який доходив до фіналу минулої Ліги конференцій.

У підсумку саме з турецьким Фенером, якому не програли жодного з 6 єврокубкових матчів, доведеться повторно зустрітися. Також Динамо зіграє з кіпрським АЕКом, який зовні напрочуд легко вибив СК Дніпро-1 (5:1 за сумою двох зустрічей). Протистояли кияни і французькому Ренну ще в часи Хацкевича. Тоді динамівці двічі перемогли та фінашували на першому місці у своєму квартеті. Відзначаємо і те, що в одній групі зійшлися команди українців – Арсенал Олександра Зінченка та Цюріх Богдана В'юника.

Груповий турнір Ліги Європи 2022/23 стартує 8 вересня. Переможці квартетів виходять до 1/8 фіналу. Володарі других місць проведуть стикові матчі проти 8 команд, які посядуть треті місця на груповому етапі ЛЧ. Ті, хто фінішують третіми, вилітають до Ліги конференцій. Там їх чекають матчі плей-офф з 8 клубами, які завоювали другі місця на груповому етапі третього за статусом єврокубка.

Кошик 1

Рома (ITA)

Манчестер Юнайтед (ENG)

Арсенал (ENG)

Лаціо (ITA)

Брага (POR)

Црвена Звезда (SRB)

Динамо Київ (UKR)

Олімпіакос (GRE)

Кошик 2

Фейєноорд (NED)

Ренн (FRA)

ПСВ (NED)

Монако (FRA)

Реал Сосьєдад (ESP)

Карабах (AZE)

Мальме (SWE)

Лудогорець (BUL)

Кошик 3

Шериф (MDA)

Бетіс (ESP)

Мітьюлланд (DEN)

Буде-Глімт (NOR)

Ференцварош (HUN)

Уніон Берлін (GER)

Фрайбург (GER)

Фенербахче (TUR)

Кошик 4

Нант (FRA)

ГІК (FIN)

Штурм (AUT)

АЕК Ларнака (CYP)

Омонія (CYP)

Цюріх (SUI)

Уніон Сент-Жилуаз (BEL)

Трабзонспор (TUR)

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